Петър Витанов: Оставката на Румен Радев е безпрецедентен акт на смелост

Ден след като България се събуди с президент в оставка, бившият евродепутат и народен представител Петър Витанов коментира в предаването "Интервюто от деня" решението на Румен Радев да напусне президентската институция и да заяви намерение за политически проект. По думите му, Радев не е заблудил обществото относно намеренията си. „Не смятам, че ги заблуди, защото до последния ден мнозинството от анализатори, политолози, социолози изразяваха съмнение, че той би направил тази крачка“, каза Витанов и подчерта, че подобно действие няма аналог.

Още: "Радев ще спечели изборите, но няма да управлява сам": Николай Облаков с прогноза (ВИДЕО)

„Мисля, че е безпрецедентно. В българската история няма. Не само в българската. Действащ глава да напусне“, каза той. Според него оставката е акт, който говори за лични качества. „Говори за ред качества – достойнство, смелост да напуснеш един комфортен пост на държавен глава в името на нещо бъдещо, ако щете идеал“, каза Витанов.

По въпроса дали Радев ще участва активно в политиката, той е предпазлив: „Според мен за партия е твърде рано да се говори, тъй като все още той е действащ президент, пък макар и в оставка.“

Още: Оправданията на Борисов - за падането от власт, машинното гласуване и съдебната реформа

„Аз допускам с голяма степен на вероятност, че той ще вземе участие на следващите избори, но е твърде рано да се говори за политическа партия, още повече да се облича с идеологическа окраска“, каза Витанов. Според него, Радев е бил притиснат от обществените очаквания. „На практика той беше оставен без избор, защото тези свръхголеми очаквания от една страна задължават, а от друга страна изборът пред България беше дали още от същото или реална политическа алтернатива“, каза той.

Витанов акцентира върху обществената подкрепа. „Подкрепа по-важно е, че получи от огромната част от българското общество, което не съм виждал по-еуфорично и по-реполитизирано повече от 25 години.“ И добави, че това е видимо и в социалните мрежи: „Безпрецедентна публикация във Фейсбук със 100 000 споделяния е нещо, което задължава и доказва тези свръхочаквания.“ Относно твърденията, че Радев има „прокремълски уклон“, Витанов беше категоричен: „Това е една от спекулативните тези на политическите опоненти. Той с времето е доказал, че няма ни най-малко намерение да променя посоката на европейския път на България“, заяви Витанов.

Още: Социолог: Някои от малките политически партии ще се надяват на колаборация с Радев

За позиционирането на евентуален политически проект Витанов заяви, че в България идеологическото разделение е второстепенно. Основният въпрос е къде ще се позиционира във връзка с големия разлом – за и против мафията, за и против порочния модел на управление, за и против липсата на справедливост.

По темата за служебните кабинети той посочи, че едно от големите постижения били честните избори през 2021 година. А относно договора с „Боташ“ Витанов подчерта, че корупция не е доказана. "Говорим за неизгоден договор, но той беше търсене на газови източници без връзка с Русия“, припомни Витанов. На въпрос дали самият той ще участва в бъдещ проект на Радев, той заяви, че е твърде рано да се говори за политическа партия, когато има действащ президент, макар и в оставка.

Още: Политолог: Радев има системно антиевропейско поведение