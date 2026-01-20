Знаци, че колата трябва да се смени

Собствениците на по-стари коли се сблъскват с чести ремонти и липсата на функции, характерни за по-новите модели. В такива случаи шофьорите често обмислят закупуването на нова кола. Експерт определи три признака, че е време да се сбогуваме с колата си. Кога е време наистина да помислите за закупуване на нова кола?

Разходите за поддръжка надвишават цената на нова кола

Автомонтьорите препоръчват да се изчислят всички разходи за ремонт и поддръжка на автомобила през последните няколко години и след това тази сума да се сравни с цената на нова кола. Ако общите разходи надвишават цената на нова кола, тогава е време да се помисли за подмяната ѝ.

Според Майк Малески, автомобилен инструктор в Техническия колеж Роуздейл, ако сервизната история или състоянието на автомобила показват, че той няма да издържи достатъчно дълго, за да възстанови разходите за ремонт, преди да възникнат нови проблеми, най-добре е да прибегнете до нова кола.

Колата се нуждае от скъпи ремонти

Скъпите предстоящи ремонти не означават автоматично, че старата кола трябва да бъде извадена от употреба, но могат да бъдат решаващ фактор. Например, ако се налага смяна на накладките или ангренажния ремък, водачът може да не е склонен да плати за това, като се има предвид какво ще получи с нова кола.

Понякога е по-изгодно да продадем старата кола преди скъпите ремонти, ако не се планира да се задържи още няколко години.

Промени в начина на живот

Това може да бъде друг знак, че е време за обновяване. Според експерта, шофьорите често купуват автомобили въз основа на лични предпочитания - семейството се разраства и практичният някога седан вече става твърде тесен. В този случай водачът трябва да обмисли закупуването например на миниван.