Най-важните новини за деня: 20 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 януари 2026 г.

ОФИЦИАЛНО: РУМЕН РАДЕВ ДЕПОЗИРА ОСТАВКАТА СИ КАТО ПРЕЗИДЕНТ (СНИМКА)

Оставката на Румен Радев вече е внесена в Конституционен съд и държавният глава очаква решението на институцията. Това съобщиха от прессекретариата на президента, цитирани от БТА.

ДОКОГА ЙОТОВА ЩЕ Е ПРЕЗИДЕНТ И ЩЕ НАПРАВИ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ: КОНСТИТУЦИОНАЛИСТ ОБЯСНИ ЗА ОСТАВКАТА НА РАДЕВ

До 21 януари 2027 г. Илияна Йотова ще бъде президент на Република България и се надяваме, че тя няма да направи проект и да слезе на калния терен на политиката в България. Йотова ще има възможност да се яви като кандидат за президент за следващ мандат. Това заяви конституционалистът проф. Пламен Киров пред БНТ. Още: Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

ПЪРВИ ДАННИ: КОИ (НЕ) СА ЛИЦАТА НА БЪДЕЩАТА ПАРТИЯ НА РУМЕН РАДЕВ? (СНИМКИ)

Ден след историческия политически ход с оставката на държавния глава Румен Радев започнаха и първите спекулации и/или реални данни за потенциалните лица на бъдещата нова формация. В публичното пространство съществуват и първите потвърждения за евентуалните кандидати за депутати и потенциални водачи на листи за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ИГРА СЛЕД ОСТАВКАТА НА РАДЕВ: ВИЖДАНИЯТА НА СОЦИОЛОЗИТЕ

Смел ход, но неизвестните са много. Румен Радев имаше 9 години да се подготви за този ход и съм убеден, че се е подготвил. Математиката, ако излезе, показва, че би могъл и сам да има мнозинство от 121 депутати. От половин година насам има вежлив тон с ПП-ДБ и това може да е следващата коалиция. Но все пак е много важно кой ще влезе в следващия парламент. Това мнение изрази социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в ефира на Нова телевизия.

"РАДЕВ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ, НО НЯМА ДА УПРАВЛЯВА САМ": НИКОЛАЙ ОБЛАКОВ С ПРОГНОЗА (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев вече е на активния политически терен, но това не означава поява на нов консервативен проект. Така журналистът и главен редактор на "Консерваторъ" Николай Облаков коментира в интервю за Студио Аctualno оставката държавния глава и какво следва оттук-нататък.

ГЕОРГИ ПАПАКОЧЕВ: РАДЕВ И ЙОТОВА СА ДВОЙКА ИЗТРЕБИТЕЛИ, ЕДИНИЯТ КАЦНА, ДРУГИЯТ КРЪЖИ (ВИДЕО)

Румен Радев и Илияна Йотова са двойка изтребители, единият кацна, другият кръжи. Това каза в предаването Студио Actualno анализаторът Георги Папакочев, един от създателите на легендарното предаване на БНР “12+3“ и дългогодишен журналист в радио “Свободна Европа“ от Мюнхен и Прага. Поводът – обявената на 19 януари оставка на президента Румен Радев и намерението му да се включи в политическия живот. При това положение поста президент поема вицепрезидентът Илияна Йотова: “Радев кацна. Той буквално кацна, приземи се, но остави подкрепящия го самолет да кръжи отгоре, в президентството. Като това е играта на двойката изтребители – единият е водещ, а другият го подсигурява.

БОРИСОВ С ПЪРВА РЕАКЦИЯ СЛЕД ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи първия си публичен коментар след обявената оставка на Румен Радев. Във видео, публикувано във Facebook, Борисов определи изявлението на държавния глава от предишната вечер като "нелепо". Радев обяви намерението си да подаде оставка в понеделник вечерта в извънредно обръщение към нацията от Гербовата зала на президентството. В изявлението си той първо поиска прошка, след което отправи индиректен политически сигнал за участие в предсрочните парламентарни избори.

"В ЛЕТЕНЕТО Е ВАЖЕН ПИЛОТЪТ, А В ПОЛИТИКАТА - ЕКИПЪТ": ГЕРБ ИСКАТ ДА ВИДЯТ КОЙ Е В ПРОЕКТА НА РАДЕВ

Докато в летеното важен е пилотът, в политиката важен е и екипът. Нека видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред медиите в парламента във връзка с оставката на президента Румен Радев и заявката му за участие в изборите. По думите й обаче вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на неговата платформа.

"ПЕСТИШ 20 СТОТИНКИ ДНЕС, НО ТИ ВЗИМАТ 2 ЕВРО УТРЕ": ЗАКОНЪТ ЗА НАДЦЕНКИТЕ ИЛИ НА ПРАЗНИТЕ РАФТОВЕ?

"Ако днес държавата ви обещава, че ще ви спести 20 стотинки, утре ще ви вземе 2 евро. Това се очаква за потребителите", така председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева онагледи пред Actualno.com приетия на първо четене Закон за таван на надценките, предложен от БСП, но подкрепен от почти всички политически сили в 51-то Народно събрание. Припомняме, че "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски бяха сред първите, които заговориха за подобно нещо, както и Мая Манолова от името на "БСП - Обединена левица", като законопроектът й беше припознат не само от левицата, а и от МЕЧ и "Величие" и впоследствие приет от пленарна зала.

ПЪТЯТ НА ВОЙНАТА ДОКРАЙ: ПОРЕДНА КРАЧКА НА ПУТИНОВА РУСИЯ ПО НЕГО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Вътрешнополитическа за Русия новина, която подсказва отново, че последното нещо, за което Кремъл мисли сега, а и в дългосрочен план, е мирът – бившият президент и бивш премиер Дмитрий Медведев ще е сред водещите 5 кандидати на партията на руския диктатор Владимир Путин "Единна Русия" за изборите за Думата (долната камара на руския парламент). Медведев сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Информацията за кандидатурата му е на РБК, а изданието добавя, че известният руски пропагандист Евгений Поддубни също ще намери място в топ 5. Поддубни се размина на косъм със смъртта в Курска област. Руският външен министър Сергей Лавров е третият кандидат – ОЩЕ: Видният руски пропагандист Поддубни е жив, но тежко ранен (ВИДЕО)

ИЗРАЕЛ Е ГОТОВ ЗА "ИЗНЕНАДВАЩА ВОЙНА". ИРАН ЗАДЪРЖА 25 000 ПРОТЕСТИРАЩИ: ЗА НЯКОИ - МИЛОСТ, ЗА ДРУГИ - СМЪРТ

Израелската армия обяви, че е готова да активира "безпрецедентна по мащаб офанзивна способност" срещу всякакви опити да се нанесе вреда на Израел. Отбранителните сили на страната (IDF/ЦАХАЛ) също се подготвят за възможността от "изненадваща война", заяви на 19 януари началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Еял Замир. "Подготвени сме за пълномащабна отбрана при всякакъв сценарий", каза той и добави, че уроците от 12-дневната война с Иран през юни 2025 г. били приложени на практика в армията.

МЕДИЙНА РЕПУБЛИКАНСКА ЕМБЛЕМА В САЩ: АНЕКСИРАНЕТО НА ГРЕНЛАНДИЯ Е СКЪПА И НЕНУЖНА ИДЕЯ

Настоящата реторика около Гренландия е контрапродуктивна. Вместо да внушава, че Съединените щати могат да анексират острова, Вашингтон трябва да отвори вратата за сътрудничество в областта на сигурността и инвестиции в Гренландия, което ще бъде от полза и за двете страни в дългосрочен план, пише National Interest.

ТРЪМП ОБЕЩА НА АМЕРИКАНЦИТЕ "ЗЛАТНА ЕРА". СТАНАХА ЛИ ТЕ ПО-БОГАТИ ГОДИНА ПО-КЪСНО?

"Златната ера за Америка започва точно сега " – това обеща Доналд Тръмп на американците преди една година, след като положи клетва като 47-ия президент на САЩ . Ако разгледаме развитието на американските борси от 20 януари 2025 година насам, може и да си помислим, че е бил прав, пише германската обществена медия АРД.