Кметът на Стара Загора: Визията ни за европейски център ще бъде осъществена през 2026 година

Като динамична и изключително успешна за Община Стара Загора - така кметът Живко Тодоров дефинира 2025 г. пред медиите днес. „Успяхме да придвижим всички запланувани през предходната година проекти. Смятам, че към момента вървим към успешна реализация на всички поставени цели. Тази година отново беше много динамична от гледна точка на развитието на инфраструктурата в града ни - както виждате по почти всички обекти вече се работи“, поясни кметът.

„Да, непрекъснато има ремонти в нашия град, но хората ни избират затова - да работим и да правим живота за общността ни по-добър и той да се движи с крачки напред. Точно това направихме с екипа на Община Стара Загора, аз съм удовлетворен и искам да благодаря на всички, с които работихме извънредно активно“, подчерта Живко Тодоров. „Младите хора, които влязоха в общината, се справят прекрасно и дават добавена стойност на всичко, което се прави в града ни“, изтъкна той.

И изброи всички по-крупни практически дейности, които ще направят центъра на града ни красив, привлекателен и европейски, какъвто трябва да бъде. „Драматичният театър се довършва, ремонтът ще бъде приключен до лятото на 2026 г. Оттам минаваме на ул. „Св. Княз Борис“, чийто централен участък е завършен и пуснат в експлоатация. Ремонтира се сградата на Община Стара Загора, изключително важен обект не заради администрацията, а от гледна точка на визията на града ни и на енергийната ефективност. И по нея се приключва до лятото на 2026 г.“, даде информация Живко Тодоров.

Довършва се вече централната ул. „Граф Игнатиев“. Откритите археологически находки причиниха временно забавяне, но вече се работи и финалът предстои до два месеца.

В парк „Пети октомври“ е направена подземната инфраструктура, действа се по алеите. „Очакваме до лятото да бъде завършен, а това се отнася и за парк „Алана“, увери кметът.

Отново в центъра на града - предстои да стартира ремонтът на Художествената галерия. Разработва се художествено осветление на Съдебната палата, Драматичния театър, Художествената галерия, Историческия музей, Държавната опера - на всички тези важни сгради в центъра на Стара Загора, които ще добият по-различен вид.

„Днес подписваме споразумение за площада зад Универсалния магазин и ул. „Пазарска“. Знаете, че беше проведен международен конкурс, в който участваха 17 екипа от цял свят, избран е проект, така че днес стартираме практически и този проект“, обяви още кметът пред журналистите.

„Тоест, цялостната ни визия за един истински европейски център на Стара Загора ще бъде реализирана през 2026 г.“, обобщи той.

Местната изпълнителна власт е готова с проект за нова коледна украса на целия град, включително централна градска част. „Очакваме да завършим парковете и ремонтите в центъра, за да я реализираме през следващата година с хубав коледен базар, за да имаме красива Коледа в Стара Загора“, обеща Живко Тодоров.

„Голяма част от проектите ще се завършат през лятото на 2026 г. и до края на годината ще имаме различна визия на града ни, която да даде финалната фаза на всичко изработено: от ВиК-инфраструктурата, през проектите за оформление и реалното изграждане“, определи кметът.

Изготвя се проект и за пешеходното пространство пред комплекс „Верея“ и до две години той ще може да се изпълни.

„Проведохме обществена поръчка за изграждането на нови спирки в града ни, искани от хората отдавна: със сенници, които да ги защитават от вятър и дъжд, по-красиви и функционални. Вече можем да започнем да ги възлагаме и спирките ще бъдат подменени поетапно с нови и функционални. Картовото разплащане в автобусите също ще стане факт през 2026 г.“, съобщи още Живко Тодоров.

В сферата на образованието е направено може би най-много през последните години с конкретни проекти.

„Върви ремонтът на стадиона, стартирахме нови проекти за кварталите на Стара Загора, които не само, че не са забравени, но никога не се е правило толкова много за тях и хората, които ги обитават. Кв. „Три чучура-юг“ беше изцяло реновиран, в кв. „Казански“ се довършва в момента цялостният му ремонт. Ще направим инспекция заедно с медиите, за да видят колко е променен и какво се е получило“, увери кметът.

Кв. „Зора“ ще бъде ремонтиран цялостно през 2026 г. Бул. „Славянски“ в участъка между моста за кв. „Кольо Ганчев“ и зала ДЗУ ще бъде изцяло рехабилитиран, плюс изграждането на ново кръгово на тъй наречения „Малък Шел“. Кв. „Градински“ (под Ремиза) го очаква цялостен ремонт.

„Стартираме обществената поръчка по изграждането на изцяло ново детско отделение в нова сграда в двора на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“. Определен е теренът, той се намира до паркинга, а детско отделение е много необходимо на Стара Загора“, обяви още кметът.

Факт е одобрението за изграждане на продължението на ул. „Георги Байданов“. Пътят ще бъде 4-лентов и ще се включи при кръстовището за с. Старозагорски бани с кръгово движение. Така всички, които идват от южната част на града ни, а искат да стигнат до западната, ще могат да минават по тази улица. „Благодарение на този пробив ще създадем алтернативен маршрут, ще предотвратим задръстванията и ще подобрим екологията в града“, изброи предимствата кметът.

Кръгово движение ще бъде изградено и до тъй наречената отбивка за Екарисажа, защото там влизат много камиони за обслужването на Индустриална зона; кръгово ще бъде направено и на отбивката за с. Хрищени - разбира се, временно, защото този път е на АПИ, но това е съгласувано с агенцията.

„Пътят за Нова Загора вече се довършва - знаете, че обещахме да работим по тази тема. До два месеца там ще се приключи, включително и с изграждането на постоянно кръгово движение на кв. „Зора“, поясни кметът.

Уличното осветление на Стара Загора беше изцяло подменено с новите LED-осветители, изключително важно за енергоспестяването, а и градът е много по-добре осветен.

Сред успешните начинания бяха посочени ремонтите на сградите на Библиотека „Родина“ и бившия Пионерски дом, а бул. „Цар Симеон Велики“ също се ремонтира в определен участък до „Самара 1“.

„Могат да се изброят още много неща, проектите са многобройни, предстои още много работа, зад всеки подписан документ стоят усилията на хора. Смятам, че администрацията си върши съвестно работата и това си личи по публичните отчети, които даваме. Всеки един ден на тази администрация е осмислен с нещо, което да придвижи града ни напред - това е важното, което можем да си кажем в края на тази година. Благодаря на екипа и на цялата администрация“, подчерта градоначалникът.

Той благодари и на министъра на образованието Красимир Вълчев, чрез чието съдействие ще бъдат отпуснати 1.2 млн. лева за довършването на салона във Второ ОУ „П. Р. Славейков“. Общината ще дофинансира с останалата част от необходимата сума. Така изкопът, който стои от 4 години, ще бъде най-накрая запълнен и да бъде изграден салонът на това елитно старозагорско училище.

Напълно нови 4 социални услуги ще стартират догодина, Община Стара Загора съумява да реагира и при спешни нужди и необходимост от екстрено настаняване на хора в риск.

„През тази година започнахме обезщетението на собствениците на имоти в „Бедечка“ - един „горещ картоф“, от който ние не избягахме, а напротив - поехме отговорност да довършим докрай. Ще търсим варианти да продължим и през следващата година така, че хем собствениците да могат да си получат обезщетенията, хем гражданите да запазят своя желан парк. Да, той не е съвсем с визията на парк в момента, но след като се приключи с процедурите ще се направи проект за див парк, не с асфалтови алеи, но с места за пикници, с хубаво оформена растителност и добро осветление“, представи визията си кметът.

Стартира изграждането на втората клетка на депото - по отношение на екологията Стара Загора работи дългосрочно по управлението на отпадъците. „За да не оставяме града ни в неприятно състояние, както се случи с други. Цената за събиране на отпадъка в Стара Загора е от 109 лв. на тон, което е по-евтино, отколкото в много други градове“, информира кметът.

Той коментира и актуални политически теми у нас като изрази възгледите си, че на България ѝ е необходим добър бюджет, особено с предстоящото влизане в Еврозоната. Може да не е непременно този бюджет, но е необходим от гледна точка на общините, тревожи ме мисълта, че може да има забавяне в разплащанията, дано не се случи, посочи още Живко Тодоров.