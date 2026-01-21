НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 21.01.26 - Хиперзвукови и балистични ракети поразиха Украйна

Изминаха 46 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

В нощта на 20 януари (от 19:00 часа на 19 януари) Русия е атакувала Украйна с 34 ракети и 339 дрона, т.е. общо 373 въздушни средства. Става въпрос за една хиперзвукова противокорабна ракета „Циркон“, изстреляна от анексирания Крим, 18 балистични ракети „Искандер-М"/С-300, изстреляни от Брянска и Ростовска област, 15 крилати ракети Х-101, с които руските сили са атакували от Волгоградска област, както и 339 безпилотни летателни апарата „Шахед“, „Гербер“, „Италмас“ и други видове. От дроновете около 250 са били "Шахед", съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.