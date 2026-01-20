Изследване: Конете могат да разпознаят миризмата на страха

Конете могат да помиришат страха или поне това дали човек се е изплашил силно, докато е гледал филм на ужасите, показва изследване на френски учени, цитирано от вестник „Гардиън“. Според изследователите, направените изводите са от значение за ездачите, дресьорите и всички, които работят с коне.

Повече за изследването

В поредица от тестове конете, които подушвали телесна миризма от хора, гледали страшни филми, се стряскали по-лесно, имали по-висока сърдечна честота и по-рядко се приближавали до своите водачи, в сравнение със случаи, когато миризмата идвала от хора, гледали радостни сцени.

Снимка: iStock

Ако резултатите бъдат потвърдени и в бъдещи изследвания, това ще означава, че страхът е „заразен“ и се предава от хората на конете чрез летливи съединения в човешката пот, които действат като предупредителен сигнал за възможна опасност наоколо.

„Изследването показва колко тясно са свързани животните и хората“, казва д-р Леа Лонсад от Университета в Тур, Франция. „Несъзнателно можем да предаваме емоциите си на животните, което от своя страна има значителен ефект върху техните собствени емоции.“

Обонянието е едно от основните сетива за комуникация, но научните изследвания често се фокусират върху ароматни сигнали между представители на един и същи вид, свързани например с намирането на партньор, а не върху сигнали, които се пренасят между видовете."

Лонсад и колегите ѝ изследвали дали конете реагират на миризмата на страх в човешката пот – сложна смес от съединения, които други хора могат да усетят, дори без да осъзнават това.

Преди експериментите доброволци гледали филмови сцени, като носели памучни тампони под мишниците си. Участниците гледали откъси от филма на ужасите „Греховен“ или весели сцени от филми като „Аз пея под дъжда“.

Снимка: Pixabey

За да се провери реакцията на конете към „страшните“ и „радостните“ миризми, учените прикрепяли памучните тампони към муцуните на животните, като ги позиционирали непосредствено над ноздрите.

След това били проведени тестове, които оценявали колко често конете се приближават и докосват своя водач, както и как реагират, когато пред тях внезапно се отваря чадър, докато те ядат от кофа с храна.

В статия, публикувана в списанието PLOS One, учените описват, че конете се стряскали повече, достигали по-високи пикови стойности на сърдечната честота и имали по-малък контакт с водачите си, когато били изложени на миризмата, отделяна от уплашени хора. Измерванията на хормона на стреса кортизол обаче не показали разлики, което показва, че реакциите на животните са поведенчески, а не физиологични.

Д-р Плотин Жарда, научен ръководител на изследването и учен във Френския институт по коневъдство и езда, намиращ се близо до Тур, отбелязва, че макар хората трудно да могат да контролират миризмите, които излъчват при стрес, ездачите и гледачите на коне трябва да са наясно със собствените си емоции и въздействието им върху животните.

„Да пристигнеш при конете спокоен и в положително настроение може да доведе до по-добро взаимодействие с коня, докато ако самият ти изпитваш страх, конят може да се уплаши в отговор и да реагира по-силно на потенциално плашеща ситуация“, казва тя.

Проф. Биаджо Д’Аниело от Неаполитанския университет „Федерико Втори“, който също е работил върху изследвания, показващи че както конете, така и кучетата могат да усещат човешкия страх, коментира, че резултатите от новото изследване допринасят за нарастващите доказателства, че емоционални сигнали могат да преминават между видовете.

„Това повдига интригуващи въпроси за това как състоянията на стрес или спокойствие при човека могат да оформят ежедневното взаимодействие между хора и коне – от тренировките до ветеринарните и клиничните манипулации“, посочва той, цитиран от БТА.