Стара Загора очаква тазгодишния кулинарен форум "Еволюция на вкуса" 2026

Кулинарният форум „Chef’s secrets - Еволюция на вкуса“ ще събере на едно място най-добрите професионалисти в кулинарния бранш. Събитието ще се проведе от 31 януари до 01 февруари 2026 г. в Културен център „Стара Загора“.

Форумът е създаден от и за професионалисти, приятели и любители на кулинарното изкуство. Посетителите ще се насладят на презентации на живо от български и чуждестранни изтъкнати шеф-готвачи, сомелиери и специалисти в храненето

Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора и търговска верига METRO.