Любопитно:

Стара Загора очаква тазгодишния кулинарен форум "Еволюция на вкуса" 2026

13 януари 2026, 14:23 часа 560 прочитания 0 коментара
Стара Загора очаква тазгодишния кулинарен форум "Еволюция на вкуса" 2026

Кулинарният форум „Chef’s secrets - Еволюция на вкуса“ ще събере на едно място най-добрите професионалисти в кулинарния бранш. Събитието ще се проведе от 31 януари до 01 февруари 2026 г. в Културен център „Стара Загора“.

Форумът е създаден от и за професионалисти, приятели и любители на кулинарното изкуство. Посетителите ще се насладят на презентации на живо от български и чуждестранни изтъкнати шеф-готвачи, сомелиери и специалисти в храненето

Събитието се организира с подкрепата на Община Стара Загора и търговска верига METRO.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Община Стара Загора
Още от Стара загора
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес