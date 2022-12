Започна празничната коледно-новогодишна програма на община Казанлък

Община Казанлък започна с празничната коледно-новогодишна програма на града. Ето и каква е тя:

В Къща-музей „Ненко Балкански“ от 15,00 ч. бе открита изложба на възпитаници и преподаватели от школа „Арт Линия“ при галерия „Ателието“. Експозицията е със заглавие „През прозореца“;

В понеделник, 12.12.2022 г., в Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 може да си направите снимки с Дядо Коледа – инициатива на Общински театър „Любомир Кабакчиев“;

Военните духови оркестри към 61 Стрямска механизирана бригада с диригент капитан Йордан Илиев и Втора Тунджанска механизирана бригада с диригент капитан Цветомир Василев канят казанлъчани и техните гости на празничен концерт от 16:30 часа ОТКРИТА СЦЕНА.;

Празничната програма с духова музика е изключително разнообразна и включва: Марш „Велик е нашият войник“, Марш „Родина“, Уветюра от операта „Кармен“, “The final countdown”, “Heal the world”, “Нощувка в Риц“, „Holiday in Rio”, “All I want for chistmas is you”, “Радецки марш“, „Хоп-троп“, „Игривата циганка“, „Дунавско хоро“ и други.

Във вторник, 13.12.2022 г. в Художествена галерия – Казанлък ще бъде открита Годишна изложба на представителството на СБХ – Казанлък;

В сряда, 14.12.2022 г., от 17.00 ч. е началото на концерт на училищни формации - ОТКРИТА СЦЕНА;

От 17,30 ч. в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства ще бъде открит Пети салон на казанлъшките фотографи;

В четвъртък, 15.12.2022 г., в Общинска библиотека „Искра“ от 10,30 ч. ще се проведе Арт ателие „Коледни вълшебства“, а от 16,00 ч. – изложба рисунки и картички „Вълшебна Коледа“

В събота, на 17.12.2022 г., от 11.30 ч. - концерт на читалищни формации - ОТКРИТА СЦЕНА;

В 11,00ч. в Културно-информационния център на ул.“Искра“№4 ще започне детският коледен спектакъл на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ „Приключение в зимната гора“;

В понеделник, 19.12.2022 г., от 10,00 ч. в Общинска библиотека „Искра“ ще бъде открита изложба за популярни книги за Коледа „Пожелай за Коледа“

В сряда, 21.12.2022 г., от 17.00 ч. музикален поздрав за жителите и гостите на Казанлък ще отправят децата от детските градини - ОТКРИТА СЦЕНА;

В четвъртък, 22.12.2022 г., от 17.00 ч. на Коледна открита сцена започва Коледна ЗУМБА с ГЕРИ - ОТКРИТА СЦЕНА; Концерт на школа по поп пеене „Орфей“ с ръководител Мариана Мъгева - ОТКРИТА СЦЕНА;

В събота, 24.12.2022 г. от 11.00 ч. - „Коледен благослов!“ - Фестивал на коледарските състави - ОТКРИТА СЦЕНА;

„С ухание и вкус на Коледа“ – коледен базар на традиционни български ястия

„Да се веселим с ФА „Арсенал“

12.30 ч. – Начало на Мотоколеда

В неделя, 25.12.2022 г. от 11.00 ч. ще се проведе Коледно мегданско хоро с НЧ “Жар – 2002“ - ОТКРИТА СЦЕНА;

В събота, 31.12.2022 г. от 23.00 ч. Ви каним на „Веселие в новогодишната нощ“ – народни хора с оркестър „Казанлъшко настроение“ - ОТКРИТА СЦЕНА;

„Сурва, Нова година!“ – новогодишен благослов със сурвакари от НЧ “Жар – 2002“.