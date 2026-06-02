Поклон пред героите: Стара Загора почете Христо Ботев

Стотици признателни старозагорци се събраха днес пред бюст-паметниците на Христо Ботев и Хаджи Димитър в парк „Митрополит Методий Кусев“ („Аязмото“), за да сведат глави пред подвига и паметта на хилядите знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата и независимостта на България.

Събитието бе организирано от Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада. Водещ на възпоменателната церемония бе Светла Тодорова – актриса и директор на Драматичен театър „Гео Милев“.

От името на Община Стара Загора слово произнесе заместник-кметът Милена Желева. Тя припомни делото, саможертвата и безсмъртния пример на Христо Ботев, като отбеляза, че тази година се навършват 150 години от гибелта на великия български поет и революционер.

„Той завинаги остана на 28 години – млад, влюбен, непоколебим, човек, отдаден на каузата и вярата си в свободното Отечество. Днес в Стара Загора пет училища и пет народни читалища носят неговото име. Те ни напомнят не само за Ботев, но и за всички, жертвали живота си за свободата на България“, подчерта Желева.

Въздействащ рецитал представиха възпитаниците на Театрална школа „Жест“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора с ръководител Светла Тодорова.

Точно в 12.00 часа всички присъстващи застинаха в едноминутно мълчание под звука на сирените в знак на почит към делото на Христо Ботев и към всички, загинали за свободата на България.

На церемонията присъстваха областният управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, заместник-кметовете на Община Стара Загора Светослав Колев, Павлина Делчева, проф. Иван Върляков и Антон Тонев, заместник-председатели на Общински съвет – Стара Загора, Иванка Сотирова - обществен посредник на Община Стара Загора, началникът на отдел „Култура“ Диана Атанасова, началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ Станимира Димитрова, директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора д-р Милен Алагенски, Младите омбудсмани Зара Кичукова и Илиян Илиев, общински съветници, представители на институции, общественици и граждани.