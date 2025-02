17-годишното дете чудо на Русия елиминира световната №2 в Дубай! (ВИДЕО)

17-годишната руска тенисистка Мира Андреева продължава да изумява света на тениса! Тя демонстрира отличната си форма, елиминирайки световната №2 Ига Швьонтек от 1/4-финалите на турнира от сериите WTA 1000 в Дубай. Андреева се наложи категорично с 6:3, 6:3 над петкратната шампионка от Големия шлем, за да продължи напред към 1/2-финалите.

Рускинята доминира изцяло в първия сет, като на два пъти проби своята съперничка, за да спечели с 6:3. Във втората част Швьонтек показа класата си, повеждайки с 3:1, но този момент на събуждане приключи бързо, тъй като Андреева спечели последните пет гейма от мача, демонстрирайки впечатляваща зрялост и хладнокръвие.

MESMERIZING MIRRA! ✨



The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k