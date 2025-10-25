Александър Василев с четвърта загуба на финалния турнир, получава шанс за отмъщение

Един от големите тенис таланти на България Александър Василев допусна четвърта загуба на Финалния турнир по тенис на най-добрите юноши за сезона ITF Junior Finals 2025 в Чънду (Китай). Родният състезател отстъпи пред американеца Джак Кенеди с 0:2 (4:6, 4:6) за 69 минути. В последния си сблъсък от надпреварата Василев ще премери сили с Оскари Палданиус (Финландия), срещу когото ще има шанс за реванш.

Василев загуби от Кенеди

18-годишният българин вече изигра един мач със скандинавеца в турнира, като бе подчинен с 4:6, 4:6 във втория кръг от груповата фаза. След тази среща Сашо Василев загуби и шансове за 1/2-финал, а капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов анализира защо се е стигнало до поражението в интервю за Actualno.com.

Иначе Василев имаше преднина от 4:3 и 40:0 при сервис на Кенеди в първия сет, но не успя да стигне до пробив, а след това загуби три поредни гейма до края на частта. Кенеди стигна до ранен пробив във във втория сет и успя да задържи преднината си за крайното 6:4. За финала на надпреварата се класираха Макс Шьонхаус (Германия) и Яник Александреску (Румъния).

Александър Василев е третият българин, който играе на Финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

