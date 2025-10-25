Войната в Украйна:

Григор Димитров се завръща! Ясно е срещу кого ще играе

25 октомври 2025, 10:41 часа 178 прочитания 0 коментара
Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров съвсем скоро ще се завърне на корта след три месеца и половина лечение на контузия на гръден мускул! Хасковлията ще участва на турнира по тенис на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. В първия кръг Гришо ще премери сили със световния номер 33 Мпечи Перикар. Надпреварата ще се проведе между 27 октомври и 2 ноември.

Григор Димитров ще играе срещу Мпечи Перикар

Мастърсът в Париж ще бъде последният шанс за Григор Димитров да се завърне на корта през 2025 година. Това е важно за първата ни ракета, тъй като той иска да бъде в максимално добра кондиция за новия сезон. Началото на турнира за Гришо е непредвидимо с оглед на факта, че до момента не се срещал с 22-годишния Перикар. При успех над французина хасковлията ще играе срещу победителя от срещата между номер 11 Даниил Медведев (Русия) и Хауме Мунар (Испания).

Димитров пази добри спомени от Франция. Той е вицешампион на турнира "Мастърс" в Париж през 2023 година. Сега обаче задачата за него е по-сложна, защото се завръща след дълго отсъствие. Българинът скъса гръден мускул на Уимбълдън, като травмата го извади от игра за дълго време. Родният тенисист отказа участие във всички възможни турнири, за да се възстанови напълно Заради това 34-годишният състезател падна на 37-о място в световната ранглиста (подробности четете в линка).

 

Джем Юмеров
