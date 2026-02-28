"Алкарас прави по-голямо шоу, продава повече билети - затова заслужава повече пари от Синер"

Миналата седмица Карлос Алкарас удължи победната си серия от началото на година, за да триумфира с титлата на турнира от сериите АТП 500 в Доха с награден фонд 2 833 335 долара. След като спечели първия трофей от Големия шлем за сезона в Австралия, испанецът затвърди статута си на най-добър играч в света в Катар. С победата си над Артур Филс на финала с 6:1, 6:2, Алкарас увеличи преднината си на върха на световната ранглиста с 3150 точки над втория Яник Синер. Италианецът пък изостана, след като беше победен на 1/4-финалите от Якуб Меншик.

Легенди на корта сравниха Синер и Алкарас

Двамата най-добри в света получиха солиден хонорар за участието си на турнира в Доха. Миналата седмица италианското издание La Gazzetta dello Sport съобщи, че Алкарас и Синер са спечелили по 1,2 милиона долара. Това предизвика известно недоумение в тенис света. Темата бе коментирана от бившите тенисисти Сам Куери, Стив Джонсън, Джак Сок и Джон Иснър в предаването Nothing Major Show. Те обсудиха въпроса дали Алкарас трябва да получава същата сума като Синер и защо. Според Сам Куери, Карлос Алкарас трябва да получава по-висок хонорар за участие от Яник Синер.

"Алкарас трябва да получава по-голям хонорар за участие"

Джон Иснър пък припомни за демонстративния мач на Алкарас и Синер през януари, за който се съобщава, че са получили по 2,3 милиона долара за участие в събитието. Имайки предвид статута на турнира, той каза, че е логично да получат еднаква парична награда, но това би трябвало да е различно на останалите надпревари. Тогава Джок Сок заяви, че Алкарас трябва да получава по-сериозен хонорар, тъй като той прави по-голямо шоу и продава повече билети.

Според ATP Tour Карлос Алкарас ще спечели 529 945 долара награден фонд след триумфа си в Доха. Това означава, че испанецът е заработил над 1,7 милиона долара от турнира включително отчетния си хонорар за участие. Достигналият до 1/4-финалите Синер пък ще получи 77 625 долара за класирането си. Освен одобрението на легендите, 22-годишният Алкарас е по-харесван от своя съперник сред феновете. Една от основните причини за това е емоцията, която показва той на корта. Истинският аргумен за скептицизма на мнозина към италианеца е допинг скандалът, който се развихри миналата година. Наскоро в тениса се появи друг позабравен случай.