24 февруари 2026, 9:53 часа 449 прочитания 0 коментара
Григор Димитров в Акапулко по ТВ: Кога и къде да гледаме първия мач на Гришо?

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва участието си на сингъл на турнира от сериите ATP 500 в Акапулко. Родният състезател ще премери сили с французина Теренс Атман в първия кръг на надпреварата. Двамата имат само една среща помежду си - на клей от 2024 г., когато победата е за Григор. Сега Димитров ще опита да пречупи Атман и на твърда настилка.

Григор Димитров - Теренс Атман в Акапулко: Дата, начален час и ТВ

Григор Димитров записа загуба на старта на турнира в Далас преди няколко седмици, след като преди това пък отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия. Хасковлията все още е в търсене на най-добрата си форма, след като отсъства дълго време от кортовете заради контузия. Той е и с нов треньорски екип, като ще се нуждае от повече време за адаптация към промените.

Григор Димитров

В кой ден и от колко часа играе Гришо

Иначе Димитров попадна в четвъртината на водача в схемата на турнира Александър Зверев, а ако победи Атман, го очаква мач с испанеца Рафаел Жодар, който отстрани Камерън Нори. Двубоят между Григор и Атман ще се изиграе в ранните часове на 25 февруари (сряда), като се очаква да започне след 2:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи мача Димитров - Атман

Мачът на Григор Димитров с Атман ще бъде излъчван и пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача на Григор с французина, е Max Sport 1. Можете да следите участието на Григор Димитров и в спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg!

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Григор Димитров ATP Акапулко
