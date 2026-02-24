Бивша №1 съди тенис асоциацията WTA за 8-цифрена сума заради спорен допинг случай

Нова допинг драма разтърси тенис света. След като през миналата година една от най-коментираните теми бе скандалът с Яник Синер и Ига Швьонтек, на хоризонта изгря един позабравен случай. Преди 4 години британската тенисистка Тара Мур, която се бе изкачила до №145 в световната ранглиста на WTA и до №1 на двойки, получи 4-годишно наказание. Тя обаче не бе съгласна с начина, по който бе разгледан нейния допинг случай, и сега заведе дело за колосална сума срещу женската тенис асоциация.

33-годишната Мур получи четиригодишно наказание през 2022 г., след като даде положителна проба за стероиди по време на турнир на WTA в Богота, Колумбия. Тя твърди, че положителният резултат се дължи на консумацията на местно "заразено" месо, което е било третирано с добавки. В съдебния иск, подаден в съд в Ню Йорк, се твърди, че WTA не е предупредила играчите за рисковете от консумацията на местно месо в определени региони, където на добитъка могат да се дават вещества, които да предизвикат положителни допинг тестове.

Съгласно правилата, наложени от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA), Мур беше временно дисквалифицирана след положителния си тест. Едва през декември 2023 година тя бе оправдана по всички обвинения от независим трибунал. Тя се завърна в състезанията между средата на 2024 г. и средата на 2025 г. ITIA обаче обжалва това решение и спечели, което означава, че Мур трябва да изтърпи пълния четиригодишен срок на забрана. Тя няма да има право да се състезава отново до декември 2027 г. Сега Мур е завела дело за обезщетение в размер на 20 милиона долара срещу женската тенис асоциация. Това вероятно е първото от много.

Адвокатът на тенисистката Даниел Вайс обясни, че неговата клиентка е жертва - първо на небрежността на WTA, а след това заради антидопинговата система, която приема, че играчът е виновен, без да има доказателства за злонамереност. Самата Мур заяви, че цялата тази ситуация е разрушила кариерата ѝ. След отстраняването ѝ и евентуалното й завръщане през 2024 г., тя е загубила класирането си и се е върнала в състезанията като №1167 в ранглистата на WTA. Сега тя ще потъне още повече в класацията, докато наказанието ѝ изтече в края на следващата година.

