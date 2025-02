"Без мен щеше да вадиш картофи в Русия": Тормоз и интимност между треньор и бивша №3 в тениса

Треньорът на Елена Рибакина - Стефано Вуков, остава наказан от WTA и не може да посещава тенис турнири от женския тур за неопределен период. Причината: психически тормоз, упражняван от Вуков над Рибакина. Смята се, че хърватският специалист е обиждал бившата номер 3 в световната ранглиста, като дори ѝ е казал, че ако не е бил той, Рибакина щяла да вади картофи в Русия, твърди руското издание sport-express.

Според информациите, треньорът на Рибакина ѝ казал, че без него тя "щеше да вади картофи в Русия". Той я е нарекъл глупава, а обидите са влошили психическото здраве на тенисистката. Тя често била разплаквана заради психическия тормоз от страна на треньора. Всичко това идва около година след големите успехи през 2022 и 2023 г., когато Елена спечели Уимбълдън и игра финал на Australian Open.

According to the Athletic, sources say Stefano Vukov subjected Elena Rybakina to mental abuse.



The alleged mental abuse pushed her to the brink and caused her to become ill.



They also said he harassed her and refused to leave her alone after she ended their coaching… pic.twitter.com/tqpiXoyjUX