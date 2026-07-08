Нов триумф на Острова: Иван Иванов се устреми към четвъртфиналите след чиста победа

Иван Иванов продължава впечатляващото си представяне на турнира от сериите Чалънджър 50 в Нотингам. Българския талант се класира за четвъртфиналите на надпреварата на тревна настилка, след като победи представителя на домакините Луи Макстед с 6:3, 6:4 за час и 19 минути игра.

Иван Иванов си осигури ценни точки за световната ранглиста и ще спори за място в топ 4 на турнира в Нотингам

Шампионът при юношите на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ през 2025 година, който си осигури място в основната схема след успешно преминати квалификации, демонстрира увереност и контрол през по-голямата част от двубоя.

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Иванов започна силно срещата и поведе с убедителното 5:0 в първия сет. Българинът пропусна няколко възможности да затвори частта по-рано, след като не успя да реализира общо четири сетбола, което позволи на Макстед да върне единия пробив. Това обаче не разколеба варненеца и при собствен сервис той сложи край на сета с 6:3. Втората част беше далеч по-оспорвана в началото, но решителният момент настъпи в петия гейм, когато Иванов реализира единствения пробив в сета. До края младият българин не допусна колебания при собственото си подаване и заслужено затвори мача с 6:4.

С успеха си Иванов си гарантира 11 точки за световната ранглиста, където в момента заема 654-ото място, както и 1925 евро от наградния фонд. В спор за място на полуфиналите младият българин ще се изправи срещу водача в схемата Клемон Шидек. Французинът е №205 в света и ще бъде най-сериозното изпитание за Иванов в турнира до момента.

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