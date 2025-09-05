Български финал на US Open! Иван Иванов и Александър Василев пишат история!

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финала на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис! Двамата ни суперталанти пишат история, след като преди месеци достигнаха до полуфиналите на "Уимбълдън". Поставеният под №1 в схемата подчини убедително с 2:0 (6:1, 6:4) Зангар Нурланули (Казахстан). Братовчедът на Григор Димитров постигна труден успех над Луис Гуто Мигел (Бразилия) с 2:1 (2:6, 6:1, 6:1).

Българският тенис има бъдеще!

Шампионът от Уимбълдън поведе с 5:0 в първия сет и го спечели убедително с 6:1. Той дръпна с 3:1 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но веднага постигна нов пробив за 4:3. Иванов пропусна четири мачбола при 5:3. Все пак затвори двубоя на собствен сервис. Срещата продължи 77 минути. Това е поредна победа №11 за българина в турнирите от Големия Шлем.

Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Александър Василев показа страхотен характер и успя да надвие с 2:6, 6:1, 6:1 Луис Гуто Мигел. Двубоят продължи час и 39 минути. Преди този мач Василев постигна четири поредни победи без да загуби сет. Българинът започна лошо срещата и отстъпи в първия сет с 2:6. Василев обаче не се отказа и със страхотна игра не даде никакви шансове на съперника си в следващите два сета. Нашият представител доминираше тотално на корта и загуби само един гейм до края на мача.

Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България за Купа „Дейвис“ за мача срещу Финландия от Световна група I на Купа „Дейвис". България ще бъде домакин на срещата от световното отборно първенство за мъже на 13 и 14 септември на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив.

