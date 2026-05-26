Безплатно за "свои": Искат публичен регистър за колите с право на безплатна синя и зелена зона

Столичният общински съветник Симеон Ставрев внася официален доклад в Столичния общински съвет (СОС) с искане Центърът за градска мобилност (ЦГМ) да създаде публичен онлайн регистър. Идеята е всеки гражданин да може да проверява по регистрационния номер дали даден автомобил има право да паркира в платената зона в съответния момент. По думите на Ставрев, до предложението се стига след поредица от сигнали за недосегаеми автомобили и съмнения за избирателно проверяване от страна на служителите на ЦГМ.

Отказани проверки

Като конкретен повод за радикалната мярка общинският съветник посочва видеоклип, разпространен в социалните мрежи преди броени дни. На него се вижда как служител на ЦГМ в кв. "Лозенец" категорично отказва да провери пред гражданка няколко автомобила на конкретна фирма.

"Едната кола очевидно е със спаднали гуми и не е местена отдавна, а около нея липсват знаци за служебен абонамент. Автомобилът е брандиран и най-вероятно е част от фирмен автопарк. Това означава, че собственикът не е частно лице и няма право на стикер за локално паркиране като живущ", обяснява Ставрев.

"Полицейска палка" на таблото

Общинският съветник споделя и лични наблюдения за злоупотреби в идеалния център на София. На ул. "Георги Бенковски", в непосредствена близост до офисите на Общинска полиция, той на два пъти е засичал цивилен автомобил с оставена полицейска палка на предната седалка.

"Правил съм си труда да се върна след повече от два часа и колата пак си беше там – и двата пъти. Собственикът няма как да е платил за синя зона за повече от два часа, тъй като това е максималното ограничение. На таблото липсваха и хартиени талони, с които да "хакне" системата за по-дълъг престой. Ако превозното средство е на живущ, не виждам логика да оставя полицейска палка на предната седалка", коментира съветникът.

Новата система

Предложеният от Ставрев публичен регистър няма да съдържа лични данни на собствениците и по никакъв начин няма да нарушава европейския регламент за защита на данните (GDPR). Моделът ще бъде аналогичен на вече съществуващата система на ЦГМ, чрез която гражданите проверяват дали колата им е вдигната от паяк или закопчана със скоба.

"Не виждам технически и юридически причини ЦГМ да не отвори тези данни. Така всеки гражданин сам ще може да провери дали системата работи честно и дали няма привилегировани автомобили по софийските улици", категоричен е Симеон Ставрев.