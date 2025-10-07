Джокович помете поредния уникален рекорд на Федерер

Сръбската тенис легенда Новак Джокович подобри още един уникален рекорд в тениса, който бе притежание на Роджър Федерер. Сърбинът успя да се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай, с което стана най-възрастният тенисист, достигал до тази фаза на Мастърс надпревара. Джокера стори това на 38 години и 4 месеца, докато рекордът на Федерер бе 38 години и 2 месеца.

Джокович е най-възрастният тенисист, достигал 1/4-финал на Мастърс ниво

Интересното е, че рекордът на Федерер също бе поставен в Шанхай - през 2019-а, когато също стигна 1/4-финал. Сега Ноле има отличен шанс да стигне до титлата, тъй като остана единственият тенисист от топ 5 на света в турнира. Карлос Алкарас въобще не участва заради физическа умора, Яник Синер се отказа заради крампи, а Александър Зверев също отпадна, с което пътят на сърбина към трофея се разчисти.

Все пак Ноле имаше сериозни физически трудности в последните си два мача, като дори повръщаше на корта. На четвъртфиналите Новак ще играе със Зизу Бергс. Ако Джокович спечели Мастърса в Шанхай, това ще бъде рекордна 41-ва титла от сериите Мастърс 1000, както и под номер 101 в кариерата му. За последно сърбинът спечели Мастърс турнир в края на 2023-а, когато победи Григор Димитров на финала на Мастърса в Париж, а също така спечели и Финалите на ATP.

