Джокович сътвори изумителен обрат, за да вдигне титла №101 в кариерата си (ВИДЕО)

Сръбската легенда Новак Джокович завоюва 101-ата титла в кариерата си, след като стана шампион на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро. Поставеният под номер 1 Джокович победи на финала в драматичен двубой втория в схемата Лоренцо Музети (Италия) с 4:6, 6:3, 7:5 за точно три часа игра, като последната част продължи 90 минути.

Музети стигна до пробив в третия гейм на мача, който му беше достатъчен, за да поведе в резултата. Във втората част сърбинът взе подаването на съперника си в осмия гейм и изравни. В решителната трета част имаше цели пет пробива. 38-годишният Джокович поведе с 3:1, италианецът изравни, след което не успя да удържи подаването си в седмия гейм. Сърбинът направи 5:3 и сервираше за мача, когато допусна пробив. В 11-ия гейм той отново стигна до брейк, а в 12-ия при собствен сервис не даде точка на Музети и затвори двубоя с първия си мачбол.

How on earth did Djokovic win that rally? 🤯@DjokerNole with a huge break in the second set! 🔥 pic.twitter.com/r1aHSbWCUy — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2025

В 144-и финал и трети за сезона Новак Джокович триумфира с титла номер 101 в забележителната си кариера. В същото време стана ясно, че Феликс Оже-Алиасим ще играе на Финалите на ATP, докато Музети ще завърши на 9-то място календарната година и ще бъде първа резерва за турнира в Торино. А за това колко специална е тази титла за Ноле, говореше и разкъсаната фланелка от сърбина след победата - вижте във видеото:

Djokovic defeats Musetti to win title No.101 and rips off his shirt in celebration! 🏆 pic.twitter.com/9jXbC5ETgL — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) November 8, 2025