Войната в Украйна:

Джокович сътвори изумителен обрат, за да вдигне титла №101 в кариерата си (ВИДЕО)

08 ноември 2025, 20:56 часа 682 прочитания 0 коментара

Сръбската легенда Новак Джокович завоюва 101-ата титла в кариерата си, след като стана шампион на турнира по тенис АТП 250 на твърди кортове в гръцката столица Атина с награден фонд 766 715 евро. Поставеният под номер 1 Джокович победи на финала в драматичен двубой втория в схемата Лоренцо Музети (Италия) с 4:6, 6:3, 7:5 за точно три часа игра, като последната част продължи 90 минути.

Джокович спечели турнира в Атина

Музети стигна до пробив в третия гейм на мача, който му беше достатъчен, за да поведе в резултата. Във втората част сърбинът взе подаването на съперника си в осмия гейм и изравни. В решителната трета част имаше цели пет пробива. 38-годишният Джокович поведе с 3:1, италианецът изравни, след което не успя да удържи подаването си в седмия гейм. Сърбинът направи 5:3 и сервираше за мача, когато допусна пробив. В 11-ия гейм той отново стигна до брейк, а в 12-ия при собствен сервис не даде точка на Музети и затвори двубоя с първия си мачбол.

В 144-и финал и трети за сезона Новак Джокович триумфира с титла номер 101 в забележителната си кариера. В същото време стана ясно, че Феликс Оже-Алиасим ще играе на Финалите на ATP, докато Музети ще завърши на 9-то място календарната година и ще бъде първа резерва за турнира в Торино. А за това колко специална е тази титла за Ноле, говореше и разкъсаната фланелка от сърбина след победата - вижте във видеото:

Още спортни новини четете в Actualno.com!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Новак Джокович Лоренцо Музети
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес