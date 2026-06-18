"Един от най-трудните периоди в кариерата ми": Григор Димитров с откровено признание за сезона си

Най-добрият български тенисист Григор Димитров даде откровено интервю, в което коментира трудностите си от началото на годината. Хасковлията постигна едва четири победи от януари насам, като две от тях дойдоха преди дни в турнира от сериите Чаланджър 75 в Дъблин. Той достигна до 1/4-финалите в надпреварата, но отпадна от Кириан Жаке с 0:2 (3:6, 6:7(11)) в четвъртък. Преди срещата с французина той говори пред Карлос Наваро от специализирания тенис сайт "Puntodebreak". Димитров разкри разочарованието си до този момент и очакванията си за предстоящия Уимбълдън.

Григор Димитров за шансовете си на Уимбълдън и развитието на сезона

След като пропусна Ролан Гарос, тъй като отпадна още в първия кръг на квалификациите, Гришо получи "уайлд кард" от организаторите на Уимбълдън. Българинът изказа благодарностите си за този жест, но призна, че няма високи очаквания за предстоящото си участие на "свещената трева": "Изключително съм признателен на "Уимбълдън" за тази покана - тя означава много за мен и е истинска чест. Самото участие на този турнир е привилегия, а да бъдеш директно в основната схема още повече. В момента съм концентриран върху задачите пред себе си и мотивиран да подобрявам нивото си да се състезавам. Нямам конкретни очаквания за "Уимбълдън".

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"За мен това не е сезон"

След това първата българска ракета се върна назад към последните месеци, за да обсъди представянето си: "Ако трябва да сме честни, трудно мога да нарека това "сезон". Нека назоваваме нещата с истинските им имена. Изиграх нещо като дванадесет мача и загубих около десет от тях. За мен това не е сезон. Затова и да говорим за ранглистата няма особен смисъл. Начинът, по който е изградена тя, понякога изглежда доста несправедлив. Но в крайна сметка всичко е просто: когато побеждаваш, се изкачваш, а когато губиш, падаш назад. Вече съм в тура от 17-18 години. Сега, когато погледна назад, осъзнавам, че вероятно преминавам през един от най-трудните периоди в кариерата си."

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