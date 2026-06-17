Програма на Григор Димитров на Уимбълдън: жребий I дати I съперници I ТВ излъчване

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще участва за 16-и път в най-стария тенис турнир на планетата - Уимбълдън. Тазгодишната надпревара ще се проведе от 29 юни до 12 юли, като Григор получи шанс да се включи чрез "уайлд кард". Българинът е с много нисък ранкинг, който не му позволяваше директно класиране за основната схема, но организаторите на турнира взеха решение да връчат една от поканите си именно на него.

Кога и къде да гледаме Григор Димитров на Уимбълдън 2026

Уимбълдън 2026 ще бъде 139-ото издание на турнира. Квалификационните кръгове ще се проведат между 22 и 25 юни, като в тях ще се включи и Иван Иванов, който спечели юношеския турнир на "свещената трева" през 2025. Димитров също е печелил Уимбълдън като юноша, а най-добрият му резултат при мъжете е полуфинал през 2014 година. Иначе дебютът на Григор на мъжкия Уимбълдън идва още през далечната 2009-а.

Още: Първа победа от март насам! Григор Димитров стартира сезона на трева с успех над 179-ия в света! (ВИДЕО)

В последните си три участия на Уимбълдън Григор неизменно отпадаше на 1/8-финал, като миналата година претърпя голямо разочарование, след като водеше с 2:0 сета на водача в световната ранглиста Яник Синер, но получи контузия. Именно травмата от този мач извади Димитров от кортовете за няколко месеца, а това доведе до загуба на точки и излизане от игрови ритъм, заради което сега Григор е извън топ 100 на света.

Жребий, първи мачове и ТВ излъчване

Жребият за Уимбълдън 2026 ще се състои на 26 юни. Както вече стана ясно, основната схема започва на 29 юни. Тогава ще стане ясен и първият съперник на Григор Димитров в турнира. Иначе турнирите от Големия шлем по традиция се излъчват в каналите на "Евроспорт" - Eurosport 1 и Eurosport 2, като програмата се решава на глобално ниво и не е сигурно, че ще дават мачовете на Григор. Очаква се двубоите на Григор Димитров да бъдат излъчвани по Max Sport 1.

Очаквайте актуализирана информация за участието на Григор на Уимбълдън - жребий, съперници, дати, часове и ТВ излъчване на мачовете, в тази статия!

Още: Гришо играе днес! Пълна програма на Григор Димитров за 2026 година - турнири | мачове | дати | телевизия | резултати