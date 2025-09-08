Финалист в Големия шлем отследва всички в Instagram и остави единствено Григор Димитров

Двукратният финалист в Големия шлем Стефанос Циципас е далеч от най-добрите си дни в света на тениса и изглежда, че опитва да се върна към тях чрез ограничаване на социалните мрежи. Гръцкият тенисист е отследвал всички профили от личния си акаунт в Instagram, с изключение на само един човек - Григор Димитров. Българинът е единственият акаунт, който Стефанос Циципас продължава да следва в социалната мрежа.

Не е ясна причината за отследваните акаунти от Циципас и защо Димитров е единственият, който присъства сред последваните профили от гърка. Трябва да се отбележи, че за кратко профилът на Григор в Instagram бе изчезнал, но малко по-късно българинът го възстанови. Възможно е и именно заради това акаунтът на Димитров да е останал като единствен, който не е бил отследван от Циципас.

Why did Stefanos unfollow everyone on IG but Grigor? Like?????!!!! 😭 pic.twitter.com/OyDZ4KeGkk — C - Grass season - Borna, Aslan, Grigor ❤️ (@Bornalicious) September 7, 2025

Иначе Григор Димитров и Стефанос Циципас поддържат много добри отношения още от миналата година, когато бяха в един отбор на Laver Cup. Гришо не крие, че е много близък с гръцкия тенисист, от когото има шест загуби в осем мача. За последно двамата играха един срещу друг в официален мач на Мастърса в Париж през 2023 година, когато Гришо победи и стигна до финала, преди да отстъпи срещу Новак Джокович в спора за трофея.