Французин си "отмъсти" на Григор Димитров и го изхвърли от турнира в Дъблин

Първата българска ракета Григор Димитров отпадна от турнира на тревни кортове от сериите Чалънджър 75 в Дъблин. Българинът, който записа две победи преди това, се изправи срещу третия в схемата Кириан Жаке на 1/4-финала, но загуби с 3:6, 6:7(11). Това беше втора среща помежду им, като французинът взе своя реванш за загубата на US Open през 2024 година. За Жаке предстои среща на 1/2-финала с победителя от двойката Хенри Сърл (№354) и Алекси Галарно (№188).

145-ия Жаке се справи с Григор Димитров в два сета

Срещата не започна добре за българина, който допусна пробив още в първия гейм. Жаке продължи устрема си и взе подаването си, за да поведе с 2:0 Последва много бърза размяна на сервис геймове за 4:2. В края на първата част Димитров допусна още един пробив, което позволи на французина да спечели сета с 6:3.

Гришо показа характер във втория сет

В началото на втория сет двамата успяха да вземат първите си две подавания за 2:2. След това Димитров пое инициативата и успя да пробие своя съперник в един изключително оспорван гейм. Предимството на българина не продължи дълго, тъй като Жаке успя да върне пробива в следващия гейм - 3:3. След това французинът се приближи до победата, но Гришо успя да отрази мачпойнт и да възвърне равенството за 5:5. Двамата взеха следващите си подавания и сетът премина в тайбрек. Там българинът започна безкомпромисно и поведе с 5:2, но допусна да бъде изравнен. Последва размяна на подаванията, преди Жаке да окаже натиск и да спечели с 11:9

За първата българска ракета предстои участие на турнира в Майорка, който е част от сериите АТП 250. Появите му там ще бъдат част от подготовката му за третата за годината надпревара от Големия шлем - Уимбълдън. Григор получи "уайлд кард" от организаторите и ще участва в основната схема. Това са добри новини за него, след като пропусна Ролан Гарос, тъй като отпадна още в първия кръг на квалификациите.

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