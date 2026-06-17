1/4-финал в Дъблин! Програма на Григор Димитров за 2026 година - турнири | мачове | дати | телевизия | резултати

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се намира в най-трудния сезон от началото на своята кариера. Българинът загуби 11 от първите си 13 мача от началото на годината, като това го изхвърли от топ 100 на световната ранглиста. След отпадането от Ролан Гарос обаче Димитров поднови работа с бившия си треньор Джеми Делгадо, което дава надежди, че хасковлията ще стабилизира представянето си до края на сезона.
Кога и къде да гледаме Григор Димитров в световния тенис през 2026-а
Приоритет за Григор до края на 2026 година е да се върне на победния път на турнирите, които участва, защото пропадането в ранглистата го постави в ситуация да трябва да минава през квалификации, за да стига до основните схеми на големите турнири. В тази статия Actualno.com представя пълна програма и резултати на Григор за 2026 година, с включени турнири, мачове, дати и телевизионно излъчване.
Основни турнири
Основните турнири пред Григор във втората половина от 2026 година са Уимбълдън в края на юни и US Open в края на август, но и за двете надпревари той ще трябва да мине през пресявки. Освен това българинът ще опита да възстанови позиции на някои от по-големите турнири от сериите Мастърс 1000, ATP 500 и ATP 250, като ще се нуждае от участия и по Чалънджър надпревари, каквито вече направи през годината.
ТВ излъчване
Телевизията, която обикновено излъчва мачовете на Григор Димитров, е Max Sport 1. Освен това, турнирите от Големия шлем се предават и по Eurosport. Там обаче програмата се формира на база най-големите мачове в схемата, като Димитров потенциално може да попадне в такъв двубой, ако се изправи срещу фаворит от ранга на Яник Синер, Карлос Алкарас, Александър Зверев, Новак Джокович и др.
Григор Димитров: Програма и резултати през 2026 година
- 5 януари: ATP 250 Бризбън - победа над Кареньо Буста и загуба от Рафаел Колиньон
- 19 януари: Голям шлем Australian Open - загуба от Томаш Махач
- 9 февруари: ATP 500 Далас - загуба от Алекс Микелсен
- 23 февруари: ATP 500 Акапулко - загуба от Терънс Атман
- 2 март: Мастърс 1000 Индиън Уелс - победа над Терънс Атман и загуба от Карлос Алкарас
- 16 март: Мастърс 1000 Маями - загуба от Рафаел Колиньон
- 6 април: Мастърс 1000 Монте Карло - загуба от Томас Ечевери
- 20 април: Мастърс 1000 Мадрид - загуба от Адолфо Вайехо
- 27 април: Чалънджър Екс ан Прованс - загуба от Пол Тифон
- 11 май: Чалънджър Бордо - загуба от Мартин Дам
- 25 май: Голям шлем Ролан Гарос (квалификации) - загуба от Жайме Фария
- 12 юни: Демонстративен мач София - победа срещу Стефанос Циципас
- 15 юни: Чалънджър Дъблин - победа над Крис Родеш, победа над Конър Ганън, предстои мач с Кириан Жаке (18.06, 13:00 часа, Max One)
- 22 юни: ATP 250 Майорка
- 29 юни: Голям шлем Уимбълдън (Григор получи "уайлд кард")
- 30 август: Голям шлем US Open (непотвърдено)