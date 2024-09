Франсис Тиафо: Не исках да отстраня Григор Димитров по този начин

Световният номер 20 Франсис Тиафо, който отстрани Григор Димитров на четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ след 6:3, 6:7(5), 6:3, 4:1 и отказване на българина, заяви, че не е искал мачът да приключи по такъв начин.

„Очевидно не е това начинът, по който исках да продължа напред, но съм щастлив, че се класирах за втори път на полуфинал тук. Беше на високо ниво и със сигурност не исках да завърши по този начин. Надявам се, че ще ме видите срещу още един американец на полуфиналите“, каза в интервюто си на корта Тиафо след победата си над Гришо.

