Кабинетът "Радев":

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 02.07.2026

02 юли 2026, 9:28 часа 614 прочитания 0 коментара
Снимка: iStockphoto
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 02.07.2026

Днешният ден ще предложи на феновете на спорта поредна доза любопитни събития, които ще бъдат изпълнени с множество емоции. Най-голям интерес безспорно буди продължаващото Световно първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада, което наскоро навлезе във фазата на елиминациите. Същото важи и за третия за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън, който стартира в началото на седмицата.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:00 Тенис : Уимбълдън, Евроспорт 2

13:00 Голф: БМW Интернешънъл, МАХ Спорт 1

22:00 Футбол: Испания – Австрия, Мондиал'26, БНТ 1

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Уимбълдън Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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