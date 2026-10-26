Григор Димитров със стъпка назад в ранглистата, друг българин с рекордно класиране

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отбеляза минимално отстъпление в световната ранглиста по тенис на ATP при мъже. 35-годишният хасковлия губи една позиция и вече заема 124-тото място с 472 точки. През тази седмица му предстои участие на турнира от сериите АТП 500 във Виена, Австрия срещу четвъртия поставен Флавио Коболи от Италия, след като получи "уайлд кард" от организаторите на турнира.

Александър Донски е на 78 място

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отстъпва с шест позиции до 285-ата и е с актив от 194 точки. При двойките Александър Донски записва ново рекордно класиране след представянето си на ATP 250 турнира в Алмати, Казахстан, където достигна до четвъртфиналите. 28-годишният българин се изкачва с три места до 78-ото, като активът му е 1047 точки. През тази седмица Донски ще участва на турнир по тенис от сериите "Чалънджър 125" в Сеул, Република Южна Корея.

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Яник Синер остава начело

Италианецът Яник Синер продължава да бъде лидер в топ 10 на сингъл с 10450 точки, но ще бъде изпреварен от втория Александър Зверев през следващия месец. Единствената промяна в челната десетка е изкачването на французина Артюр Фис до осмото място за сметка на австралиеца Алекс де Минор, който вече е десети. Водачи в класацията при дуетите все още са финландеца Хари Хелиоваара и великобританеца Хенри Патън с по 10180 точки.'

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