Алкарас: "Зверев заслужава да е №1 в света"

Испанският тенисист Карлос Алкарас коментира предстоящото изкачване на германския си съперник Александър Зверев на върха в световната ранглистата на AТП. Зверев ще оглави ранглистата за първи път в кариерата си през следващия месец. Този сезон 29-годишният германец спечели два турнира от Големия шлем - "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. Освен това, той достигна до финала на "Уимбълдън".

Карлос Алкарас: "Някои играчи се открояват със стила или нивото си"

"Саша напълно го заслужава. Тенисът не е просто излизане на корта и добра игра. Да бъдеш най-добрият в един мач не е достатъчно: постоянството през целия сезон е това, което е наистина важно. Някои играчи се открояват със стила или нивото си на игра, докато други се отличават с физическа сила. Мисля, че Саша съчетава и двете.

Още: Григор Димитров се подготвя за турнира във Виена пред пълни трибуни с Карлос Алкарас (ВИДЕО)

"Затова вярвам, че той повече от заслужено ще стане номер 1"

Той има изключително ниво на тенис и отлична физическа сила, което му позволява да се състезава на ниво през цялата година, да достига до финали седмица след седмица, да избягва сериозни контузии и да поддържа постоянство, без да се изморява твърде много. Затова вярвам, че той повече от заслужено ще стане номер 1 в света, защото имаше изключителен сезон. Много се радвам за него. Знам колко много е работил за постигането на тази цел. Това е заслужена награда", каза Алкарас, цитиран от "Punto de Break".

Още: Посъветваха Карлос Алкарас да последва примера на Джокович и Федерер