Пратиха Григор в девета глуха на най-силния му турнир в Големия шлем

Вече три месеца най-успешният тенисист на България Григор Димитров е извън игра заради контузията, която получи на Уимбълдън. Очаква се Гришо да се завърне на корта по време на турнира от сериите ATP 250 в Стокхолм, който се провежда в зала. До края на сезон 2025 остават само още няколко надпревари, а за Димитров ще бъде трудно да се върне в оптимална форма толкова рано след операцията. Именно затова българинът най-вероятно ще се фокусира върху оптимална спортна форма за началото на сезон 2026.

Григор Димитров тотално отписан от фаворитите на Australian Open 2026

През миналия сезон Димитров стигна до финала в Стокхолм, където през 2013-а пък спечели първата си титла на ниво ATP. Сега Григор е извън сметките за титлата заради неяснотата около неговото физическо състояние. Самият Димитров показа в последните години, че цени здравето си и не би рискувал, ако състоянието му не е добро. Оставащите турнири до края на 2025-а ще покажат в каква форма е българският тенисист, чиято следваща голяма цел се задава в началото на 2026-а - на Откритото първенство на Австралия.

Гришо има полуфинал и още три четвъртфинала в Мелбърн

Australian Open е най-успешният турнир за Григор Димитров в Големия шлем. В Мелбърн българинът има един 1/2-финал от 2017-а, когато след 5-часов трилър бе отказан от Рафа Надал за Мейджър финал. Освен това Григор има и още три 1/4-финала на шампионата на Австралия. Въпреки че турнирът в Мелбърн се явява сред най-успешните за Димитров - поне на ниво Голям шлем, водещите букмейкъри дори не поставят българския тенисист сред първите 15 фаворити на турнира.

Димитров не успя да прескочи 3-ия кръг на AO в последните 4 години

По-малките шансове, дадени на Димитров, вероятно се дължат както на отсъствието му от игра в последните месеци, така и на факта, че българинът не прескочи 3-ия кръг на Australian Open в последните 4 години, а през 2025-а отпадна още на старта след отказване заради контузия. Един от най-реномираните букмейкъри в света определя Яник Синер и Карлос Алкарас с почти изравнени шансове за титлата, докато трети идва Новак Джокович.

След това списъкът на фаворитите за титлата в Мелбърн продължава с имена като Александър Зверев, Даниил Медведев, Тейлър Фриц, Жоао Фонсека, Джак Дрейпър, Алекс де Минор, Холгер Руне, Артур Фис, Бен Шелтън, Андрей Рубльов, Стефанос Циципас, Джовани Мпетши Перикар, Якуб Меншик, Хуберт Хуркач, Феликс Оже-Алиасим, Себастиан Корда. Едва след това идва Димитров. От изброените имена, само Медведев има титла от Големия шлем - от US Open 2021.

