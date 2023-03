Григор Димитров загуби в трети кръг в Маями

Синер, който е 11-ти в света, беше много по-стабилен в мача и определено игра по-силно. Димитров показа по-силна игра във втория сет, като дори поведе с пробив в началото, но това не се оказа достатъчно - Григор всъщност проби два пъти.

В следващата фаза Синер ще се изправи срещу Андрей Рубльов, който разгроми Миомир Кецманович за по-малко от час, пише БГНЕС.

След истински трилър: Григор Димитров надви германец в Маями

R3 in Miami ✅️#Sinner defeats #Dimitrov 6-3 6-4



Another solid performance 🦊👊



R4 vs. #Rublev 🇷🇺



In the 4 previous matches against the russian: 2 wins and 2 withdrawals (Vienna 2020 and Roland Garros 2022)#JanTheFox CXLIVpic.twitter.com/CrmpIWyr5E