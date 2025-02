Изненада! Един от фаворитите в Доха загуби сет и напусна корта без видима причина (ВИДЕО)

Без признаци на физически дискомфорт и без видима причина Даниил Медведев се отказа от 1/4-финалния си мач срещу Феликс Оже-Алиасим на турнира от сериите ATP 500 в Доха. Руснакът напусна корта веднага след края на първия сет, спечелен от канадеца с 6:3. Неговите действия за пореден път оставиха всички в недоумение.

Изглеждаше, че ще бъде добър турнир за Медведев, който през последните дни демонстрираше подобрение във формата си. Той влезе в 1/4-финалния си двубой с амбиция да продължи напред, след като записа убедителни победи в предните кръгове и елиминира миналогодишния шампион Карен Хачанов. Но това внезапно оттегляне поражда опасения за руснака, въпреки че всичко показва, че той страда от заболяване, което му е попречило да продължи да играе.

Never the ending you want to see ❤️‍🩹



After winning the first set 6-3, Felix Auger Aliassime is through to his third semifinal of 2025 as Daniil Medvedev retires with illness.



Get well soon, Daniil!#qatarexxonmobilopen pic.twitter.com/ZaOZOHrPwc