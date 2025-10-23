Китайският кошмар за Александър Василев продължава – българинът с втора поредна загуба на Финалите на ITF

Българският тенисист Александър Василев допусна втора загуба на финалния турнир на осемте най-добри юноши до 18 години за сезона (ITF Junior Finals 2025) в Чънду (Китай).

Поставеният под номер 1 Василев претърпя поражение с 4:6, 4:6 от Оскари Палданиус (Финландия) за точно 100 минути игра в мач от втория кръг в група „А“.

В последния си мач Василев ще срещне италианец

18-годишния българин беше пробит в началото на двата сета, като имаше шанс да се върне в мача при 4:5 гейма във втората част, но пропусна две възможности за връщане на брейка.

Василев вчера стартира с поражение в три сета от румънеца Яник Теодор Александреску след пропуснати два мачбола, а утре ще играе и последната си среща от груповата фаза срещу италианеца Якопо Вазами. Първите двама от всяка група ще се класират за полуфиналите, а победителите в тях ще спорят за титлата.

Александър Василев, който през този сезон достигна до финала на Откритото първенство на САЩ при юношите и заема второто място в световната ранглиста, е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година.

