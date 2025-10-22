Без да дава обяснения: Новак Джокович се оттегли от последния за годината Мастърс

Бившият водач в световната ранглиста по тенис Новак Джокович съобщи в профила си в Х, че се оттегля от участие на заключителния за годината турнир „Мастърс“ в зала „Берси“ в Париж.

Сърбинът, който е печелил надпреварата седем пъти, не даде причина за отказа си от участие, но по всяка вероятност това се крие във физическите проблеми, които имаше по време на турнирите в Китай през последните няколко седмици.

Ноле има седем титли от надпреварата

Dear Paris, unfortunately I’ll not compete at this year’s @RolexPMasters. I have amazing memories and great success over the years, especially being able to conquer the title 7 times. Hope to see you next year. Merci 🙏🏼 pic.twitter.com/y4iEmMYUAn — Novak Djokovic (@DjokerNole) October 21, 2025

„Скъпи парижани, за съжаление тази година няма да участвам на турнира „Мастърс“ в Париж. Имам страхотни спомени и големи победи и за мен е нещо специално, че покорих надпреварата седем пъти. Надявам се, че ще се видим догодина. Мерси“, написа Джокович.

38-годишният сърбин наскоро заяви, че няма планове да спира с тениса и се надява да има дълголетието на играчи като ЛеБрон Джеймс, Кристиано Роналдо и Том Брейди, които играха и продължават да играят и след 40-ата си годишнина на най-високо ниво.

Джокович, който преследва безпрецедентната в историята на тениса 25-а титла от Големия шлем на сингъл, през този сезон достигна до полуфиналите и на четирите „мейджър“ турнира, но последният му триумф бе на Откритото първенство на САЩ през 2023 година.

