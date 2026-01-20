Любопитно:

Много жалко: Чех помете Григор Димитров на старта на Australian Open!

20 януари 2026, 12:18 часа 53 прочитания 0 коментара
Много жалко: Чех помете Григор Димитров на старта на Australian Open!

Първата ракета на България Григор Димитров приключи рано-рано участието си на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Родният тенисист напусна надпреварата още в първия кръг, след като отстъпи пред представителя на Чехия Томаш Махач с 6:4, 6:4 и 6:3. Двубоят продължи час и 45 минути. Както е известно, преди дни Махач спечели титлата в турнира от сериите АТР 250 в Аделаида, докато Гришо отпадна на 1/8-финалите на надпреварата в Бризбън.

Първият сет бе доста оспорван

Първият сет стартира много оспорвано като двамата тенисисти успяха да вземат своите подавания без много напрежение и така се стигна до резултат 3:3. В седмия гейм обаче Григор допусна няколко грешки и позволи на Махач да го пробие. След това чехът затвърди пробива си и поведе с 5:3. Димитров върна един гейм, но Томаш Махач взе подаването си и затвори частта при резултат 6:4.

Втората част бе копие на първата

Вторият сет бе копие на първия като Димитров и Махач си размениха по няколко гейма, за да се стигне отново до 3:3. В седмия гейм чехът за втори път проби първата ракета на България и поведе в резултата. Последва нова размяна на геймове за 5:4 в полза на Махач. След това чешкият тенисист спечели подаването и отново се поздрави с успех в сета с 6:4.

В третия сет Махач не остви много шансове на Гришо

В самото начало на третия сет Гришо трябваше да отразява точка за пробив, но успя да се спаси и поведе с 1:0. Последва размяна на геймове и резултатът стана 2:2. В петия гейм обаче Томаш Махач за пореден път проби Димитров и поведе с 3:2. След това затвърди пробива си за 4:2. Българинът успя да намали изоставането си, но чехът също не допусна изненада при своето подаване и поведе с 5:3. След това Махач реализира още един пробив и спечели частта с 6:3, а по този начин и двубоя.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Григор Димитров отказал да представя България на Купа „Дейвис“ - не било в програмата му

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров Australian Open 2026 Томаш Махач
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес