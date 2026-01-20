Много жалко: Чех помете Григор Димитров на старта на Australian Open!

Първата ракета на България Григор Димитров приключи рано-рано участието си на първия за годината турнир от Големия шлем – Australian Open. Родният тенисист напусна надпреварата още в първия кръг, след като отстъпи пред представителя на Чехия Томаш Махач с 6:4, 6:4 и 6:3. Двубоят продължи час и 45 минути. Както е известно, преди дни Махач спечели титлата в турнира от сериите АТР 250 в Аделаида, докато Гришо отпадна на 1/8-финалите на надпреварата в Бризбън.

Първият сет бе доста оспорван

Първият сет стартира много оспорвано като двамата тенисисти успяха да вземат своите подавания без много напрежение и така се стигна до резултат 3:3. В седмия гейм обаче Григор допусна няколко грешки и позволи на Махач да го пробие. След това чехът затвърди пробива си и поведе с 5:3. Димитров върна един гейм, но Томаш Махач взе подаването си и затвори частта при резултат 6:4.

Втората част бе копие на първата

Вторият сет бе копие на първия като Димитров и Махач си размениха по няколко гейма, за да се стигне отново до 3:3. В седмия гейм чехът за втори път проби първата ракета на България и поведе в резултата. Последва нова размяна на геймове за 5:4 в полза на Махач. След това чешкият тенисист спечели подаването и отново се поздрави с успех в сета с 6:4.

В третия сет Махач не остви много шансове на Гришо

В самото начало на третия сет Гришо трябваше да отразява точка за пробив, но успя да се спаси и поведе с 1:0. Последва размяна на геймове и резултатът стана 2:2. В петия гейм обаче Томаш Махач за пореден път проби Димитров и поведе с 3:2. След това затвърди пробива си за 4:2. Българинът успя да намали изоставането си, но чехът също не допусна изненада при своето подаване и поведе с 5:3. След това Махач реализира още един пробив и спечели частта с 6:3, а по този начин и двубоя.

