НА ЖИВО: Григор Димитров - Карлос Алкарас, следете мача тук!

Голямата тенис звезда на България Григор Димитров излиза тази нощ срещу световния номер 1 Карлос Алкарас в среща от втория кръг на първия за годината турнир от сериите Мастърс 1000 - този в Индиън Уелс. Българинът преодоля Теренс Атман в първия кръг, а сега се явява първи съперник за Алкарас, който започва директно от втория кръг. Срещата се очаква да започне на 8 март след 00:30 часа българско време, като може да следите мача Димитров - Алкарас НА ЖИВО в Actualno.com!

Очаквайте тук развоя на мача, гейм по гейм, след 00:30 часа!

Информация кога и къде да гледаме Григор Димитров - Карлос Алкарас

Преди мача Димитров - Алкарас

Григор Димитров стартира кошмарно новия сезон 2026 след дълго отсъствие от кортовете заради контузия, но в първия кръг в Индиън Уелс успя да запише важна победа над французина Теренс Атман. Всъщност Григор сам си усложни задачата, след като можеше да затвори двубоя в два сета, но се пропука в края на втория сет, което наложи да играе и трети сет при много ветровито време.

Димитров взе символичен реванш от Атман, след като загуби от него на старта на предния турнир в Акапулко. Сега обаче вниманието на българина е изцяло насочено към седмия му двубой срещу Алкарас, като до момента има две победи и четири загуби. Любопитното е, че последната среща между двамата бе именно в Индиън Уелс през 2025-та, когато Алкарас се наложи с 6-1, 6-1 на 1/8-финалната фаза.

Сега Димитров излиза с мисъл за победа срещу Алкарас, макар и да е аутсайдер в срещата. И двете победи на Гришо срещу Алкарас са постигнати на твърди кортове, каквато е настилката и в Индиън Уелс. Рекордното класиране на българина в този турнир е 1/2-финал от 2021-ва. Освен за точки за световната ранглиста, Григор се бори и за сериозен награден фонд в Индиън Уелс.