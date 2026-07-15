НА ЖИВО: Григор Димитров - Нуно Боржеш

Звездата на българския тенис Григор Димитров се изправя днес срещу португалеца Нуно Боржеш в мач от 1/8-финалите на турнира на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. Това е втори мач за българина след победа в първия кръг над Далибор Свърчина. Срещата се очаква да започне след 13:30 часа българско време, като ще можете да проследите двубоя Григор Димитров - Нуно Боржеш НА ЖИВО в Actualno.com!

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ МАЧА ГРИГОР ДИМИТРОВ - НУНО БОРЖЕШ В БОСТАД

Преди мача Димитров - Боржеш

Григор Димитров успя да победи трудно коравия чех Далибор Свърчина в три сета в първия си двубой след Уимбълдън. Ракета №1 на България, която стигна до 1/8-финал на турнира от Големия шлем, смени рязко тревната настилка с клей в търсене на допълнителен игрови ритъм след нарушения му сезон до момента. 2026 година се оказа изключително трудна за хасковлията, който се завърна след дълга пауза заради контузия, но изглежда, че вече започва да намира играта си.

Участието на Димитров в Бостад е леко отклонение от заключителната част от сезона, която ще се състои на твърди настилки. След като приключи с изявите си в Бостад, Григор ще насочи поглед към ATP 250 турнира в Лос Кабос, който е на твърдо. После пък идва Мастърсът в Синсинати, а в програмата на Григор Димитров за 2026 година попада и последният за годината турнир от Големия шлем - US Open. За там обаче той ще трябва да се потруди още, за да влезе в основната схема, след като на Уимбълдън имаше възможност да участва чрез "уайлд кард".

В момента Григор е извън топ 100 на света. Именно затова е от изключителна важност за Димитров да постига победи, с които да възвърне част от загубените позиции, а това минава и през успех над Боржеш. Българинът се е срещал два пъти с португалеца, като има една победа и една загуба - все на твърда настилка.