Краставици, домати и горива поевтиняват, хотелите поскъпват

Месечната инфлация в България през юни тази година е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато годишната инфлация достига 5,4%. Това показват официалните данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес. От началото на годината инфлацията е 2,9%, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 г. – юни 2026 г. спрямо предходните 12 месеца е 5,1%.

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Най-голям принос за понижението на потребителските цени през юни имат групите Транспорт - с 3,3%, Хранителни продукти и безалкохолни напитки - 1,9%, Облекло и обувки - 1,1% и Развлечения, спорт и култура - 1%.

В същото време НСИ отчита поскъпване при Услуги на ресторанти и хотели - 1,5%, Образователни услуги - 0,5%, Здравеопазване - 0,2%, Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги - 0,2% и Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - 0,1%.

При хранителните продукти най-сериозно поевтиняване е отчетено при краставиците - 25,8%, тиквичките и патладжаните - 25,7%, пипера - 20,9%, доматите - 20,2%, зелето - 15%, картофите - 10,5% и бирата - 5,5%.

Сред храните с най-голямо увеличение на цените са кореноплодните зеленчуци – моркови и червено цвекло - 7,4%, цитрусовите плодове - 5,5%, маргаринът - 2,8%, маслините - 2,1%, шоколадовите изделия - 1,8% и трайните колбаси - 1,7%.

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При нехранителните стоки и услуги най-голям спад е отчетен при цените на пропан-бутана за автомобили - 14,1%, международните полети - 9,5% и дизеловото гориво - 9,4%. Най-съществено поскъпване има при услугите по настаняване - 6,3%, моторните смазочни масла - 2,6% и препаратите за почистване на съдове - 2,6%.

По Хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнение между държавите от Европейския съюз, през юни е отчетена месечна дефлация от 0,5%, а годишната инфлация е 5,2%.

Данните на НСИ показват още, че индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1% спрямо май, докато на годишна база е нараснал с 2,7%. За най-нискодоходните 20% от домакинствата цените на хранителните продукти са се понижили с 2,2% през юни, докато нехранителните стоки са поскъпнали с 0,4%, а услугите – с 0,1%.