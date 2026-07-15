"В Европа няма място за такава реторика": Марта Кос е потресена от думи на сръбска министърка за Косово

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви в Брюксел, че е „потресена“ от изявление на сръбски министър, който заяви, че Косово е трябвало да бъде етнически прочистено . „Може да има само нулева толерантност към подобни изявления. В Европа няма място за реторика, която оправдава, застъпва и прославя етническото прочистване, и аз лично съм наистина ужасена, че това изобщо трябва да се казва в тази ситуация“, каза Кос на пресконференция, предаде хърватската медия "Индекс".

Тя отговори на искане за коментар по изявлението на сръбския министър на държавното и местното самоуправление Снежана Паунович, предвид факта, че Европейската комисия силно препоръча започването на преговори със Сърбия в клъстер 3. Тази препоръка не беше подкрепена от държавите членки.

„Мога само да предположа, че това са мненията на един министър, а не на правителството“, заяви още Кос.

В тази връзка Марта Кос заяви, че очаква политическите лидери да действат отговорно и да се въздържат от провокативна реторика, както и да допринесат за изграждането на доверие, помирение и регионална стабилност. ОЩЕ: Сръбски министър: Ако бях Милошевич - щях да прочистя етнически Косово през 1998 г

Скандалното изказване

В интервю за телевизия „Курир“, излъчено преди три дни, Паунович заяви, че „би прочистила етнически Косово през 1998 г., ако беше на мястото на Слободан Милошевич“. Тя заяви, че не би „ликвидирала албанците по начина, по който се опитват да прочистят етнически Косово днес, а по такъв начин, че всеки, който не се чувства жител на Съюзна република Югославия, да я напусне и да отиде в родината си“. ОЩЕ: Заради скандалното й изказване: Косово обяви сръбска министърка за персона нон грата