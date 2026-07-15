Потрошиха офиса на ДПС в Благоевград

Стъклата на помещение, ползвано като офис на политическа партия ДПС - Ново начало в Благоевград са били счупени тази сутрин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Около 5:50 часа е получен сигнал в Първо районно управление, че са счупени стъклата на помещението, което се намира в района на ул. "Митрополит Борис".

В резултат на проведените незабавни действия от полицейски служители е установен и задържан 52-годишен мъж от града със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

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В началото на тази година полицията установи и извършител на редица вандалски прояви в Симитли. Спирки, кошчета и контейнери за отпадъци и надписа на входа на Симитли бяха повредени при вандалска проява в града. Тогава бяха преобърнати кошове за смет на паркинга при заведение в централната част на града, след което извършителите счупили спирка на обществения транспорт и още кошове за смет в района. По главната улица бяха унищожени и млади дръвчета, а в района на социалните центрове и сградата на филиала за Спешна помощ бе разбита още една спирка.