Григор Димитров получи "уайлд кард" за любим турнир от сериите Мастърс

Григор Димитров ще участва директно в основната схема на Мастърс турнира в Синсинати, след като организаторите са предоставили „уайлд кард“ на българския тенисист, съобщава „Тенискафе“. Надпреварата в Охайо е поредната, която оказва подкрепа на Димитров по пътя му обратно към водещите позиции в световния тенис. Тежка контузия го остави извън корта през втората половина на сезон 2025, а сега бившият №3 в света постепенно възстановява своя ритъм.

През 2017-та Гришо спечели турнира в Синсинати

Получените покани за турнира от категория ATP 250 в Майорка и за Уимбълдън, както и постигнатите победи, помогнаха на българина да запази мястото си сред първите 150 в ранглистата. Следващата му цел е завръщане в Топ 100. Тя изглежда напълно постижима, тъй като през идните седмици Димитров няма да защитава точки и ще може единствено да увеличава актива си.

Синсинати заема специално място в кариерата на Григор. Именно там през 2017-а година той спечели първата и засега единствена своя титла от категория Мастърс 1000. В момента Димитров е в Бостад, където във вторник започва участието си на турнира от категория ATP 250 на клей. След това програмата му предвижда пътуване до Мексико за надпреварата в Лос Кабос. Турнирът се провежда на твърди кортове, също е от категория АТП 250, а българинът отново получи „уайлд кард“.

Все още няма яснота дали Григор ще играе на Мастърс турнира в Монреал, който започва непосредствено след състезанието в Лос Кабос. Ако не получи покана за основната схема, той ще трябва да премине през квалификациите. Не е изключено обаче Димитров да пропусне турнира и да насочи подготовката си изцяло към Синсинати.

Дори силни резултати в предстоящите надпревари може да не осигурят на българина директно участие в основната схема на US Open. Списъкът с тенисистите се определя според световната ранглиста шест седмици преди началото на турнира. Поради тази причина най-вероятните възможности пред Димитров остават получаване на „уайлд кард“ или участие в квалификациите.

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