Кабинетът "Радев":

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 13.07.2026

13 юли 2026, 9:32 часа 155 прочитания 0 коментара
Снимка: iStockphoto
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 13.07.2026

Седмицата стартира с няколко доста интересни спортни събития. Световното първенство по футбол е в почивка днес, но феновете на тениса ще могат да се насладят на двубоите от цели три турнира. Това са надпреварите в Гщаад (Швейцария), Бостад (Швеция) и Умаг (Хърватия). Всички те са от сериите АТР 250. На турнира в Швеция участие ще вземе и най-добрия български тенисист при мъжете – Григор Димитров.

Какво може да гледате по телевизията днес:

11:30 Тенис: ATP 250: Гщаад, Швейцария, MAX Sport 3

14:30 Тенис: ATP 250: Бостад, Швеция, MAX Sport 1

17:00 Тенис: ATP 250: Умаг, Хърватия, MAX Sport 2

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ATP
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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