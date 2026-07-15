Григор Димитров - Нуно Боржеш: Кога и къде да гледаме 1/8-финала в Бостад (ОБНОВЕНА)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза в сряда по обяд срещу португалеца Нуно Боржеш в среща от 1/8-финалите на турнира от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. Българинът, който стартира участието си на надпреварата на клей с победа над Далибор Свърчина, сега ще опита да преодолее още по-високо ранкиран съперник. Боржеш е под номер 52 в света - с близо 100 места по-напред от Григор, който е 146-ти.

Григор Димитров в Бостад: Дата, начален час и ТВ за втория мач срещу Нуно Боржеш

Григор си върна самочувствието с успешния си рейд на Уимбълдън, където стигна до 1/8-финалите, преди да отпадне от британеца Артър Фери. Веднага след тревната настилка, Гришо реши да се завърне към клея. В Бостад той записа още една победа, а сега ще срещне Нуно Боржеш, с когото имат две срещи. Португалецът победи Григор на Australian Open през 2024, но загуби от българина на Мастърса в Индиън Уелс през 2025.

В колко часа е мачът на Гришо

Двамата не са се срещали на клей, като ще бъде интересно да се проследи как ще премине битката между тях. Димитров е с шест години по-възрастен от португалеца, с много по-голям опит и по-големи успехи в кариерата си. Желанието на хасковлията е да възвърне игровия си ритъм за заключителната част от сезона, където програмата на Григор е много натоварена. А предстоящият мач с Боржеш ще се състои на 15 юли (сряда), след 13:30 часа.

Коя телевизия ще излъчи срещата Димитров - Боржеш

Мачът на Григор Димитров срещу Нуно Боржеш ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Max Sport 1. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да проследите мача Григор Димитров - Нуно Боржеш НА ЖИВО в Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg.