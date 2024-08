Бившият номер 1 в световния тенис Рафаел Надал се отказа от участие в последния за годината турнир от Големия шлем – US Open. Това разкри самият той в социалните мрежи. Причината е, че 38-годишният испанец не се намира в оптимално физическо състояние.

Както е известно, напоследък Рафа Надал е преследван от контузии. Той пропусна тазгодишното издание на Уимбълдън, но след това участва в тенис турнира на Олимпийските игри в Париж. Матадора все пак обяви, че ще участва на Лейвър Къп, която ще се проведе между 20 и 22 септември в Берлин.

Hi all, writing today to let you guys know that I have decided not to compete at this year’s US Open a place where I have amazing memories.

I will miss those electric and special night sessions in NYC at Ashe, but I don’t think I would be able to give my 100% this time.

Thanks… pic.twitter.com/FluGRWUzIp