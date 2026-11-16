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Пълна руска доминация! 19-годишна дебютантка триумфира на Финалите на WTA

16 ноември 2026, 13:27 часа 618 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пълна руска доминация! 19-годишна дебютантка триумфира на Финалите на WTA

Рускинята Мира Андреева спечели Финалите на WTA, които се проведоха в Индиън Уелс, без да загуби сет! Във финалния мач тя се наложи с 2:0 (7-5, 6-3) над украинката Елина Свитолина за час и 49 минути. Това бе втора победа на Андреева над Свитолина в турнира, след като двете играха още в първия кръг от груповата фаза. За разликата от онзи двубой преди седмица, в който Андреева имаше пълно превъзходство и даде само четири гейма, сега играта бе по-равностойна. Това обаче отново се оказа недостатъчно за Свитолина, която не успя да дублира титлата си от 2018 година и загуби втори финал в заключителния тенис турнир на WTA.

Мира Андреева триумфира във Финалите на WTA при дебюта си

В първия сет 19-годишната Андреева на два пъти повеждаше с пробив, който обаче Свитолина връщаше. Рускинята реализира нов пробив за 6:5, който се оказа и решаващият за изхода на първата част от мача. В началото на втория сет двете си размениха по един пробив, но след като Андреева реализира и втори такъв за 3:1 тя си отвори широко вратите към победата. Рускинята, която от тази седмица ще се изкачи до рекордното в кариерата ѝ второ място в световната ранглиста, направи 19 печеливши удара в мача срещу само 10 за Свитолина. Тя показа по-добър сервис и реализира шест пробива от 16 възможности.

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Мира Андреева

Украинката също се представи добре на ретур, печелейки три пъти подаването на съперничката си, но това, че вкара в игра само 45 процента от подаванията си не ѝ даде никакъв шанс. От 2003 година насам Андреева е едва третата тенисистка след Ига Швьонтек през 2023 година и Серина Уилямс през 2012 година, която печели пет мача във Финалите на WTA и не губи сет. Тя обаче е единствената, която прави това в дебюта си в турнира.

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WTA Елина Свитолина Мира Андреева
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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