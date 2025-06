Новак Джокович постигна историческа победа на Ролан Гарос - държи уникален рекорд в Големия шлем

Сръбската тенис легенда Новак Джокович постигна историческа победа номер 100 на Ролан Гарос! Рекордьорът по титли от Големия шлем не остави никакви шансове на британеца Камерън Нори и го победи с 6-2, 6-3, 6-2 за 2 часа и 15 минути на 1/8-финалите на тазгодишното издание на Откритото първенство на Франция. Това е юбилейна победа номер 100 за сърбина в Париж, като тя идва дни след юбилейната му титла номер 100 в кариерата - тази в Женева.

Джокович, който не се наслаждаваше на особено добър клей сезон, сега продължава добрата си форма от Женева и в Париж, класирайки се за 1/4-финалната фаза. Там Новак ще срещне и първото си голямо изпитание - Александър Зверев, който победи Талон Грикспор с 6-4, 3-0 и отказване на нидерландеца. Победителят от срещата Джокович - Зверев евентуално ще срещне Яник Синер на полуфиналите.

Още: Новак Джокович в центъра на скандала след успешния старт на Ролан Гарос

Иначе освен победа номер 100 на Ролан Гарос, Джокович държи и друго уникално постижение по победи в Големия шлем. Той е единственият играч, който има над 90 победи на всеки един от четирите турнира в Големия шлем. Всъщност никой друг няма повече от 75 победи и на четирите надпревари от Шлема. Сърбинът има 99 победи на Australian Open, 100 победи на Ролан Гарос, 97 победи на Уимбълдън и 90 победи на US Open.

За 1/4-финалите в Париж се класира и казахстанецът Александър Бублик, който победи Джак Дрейпър. Той очаква Яник Синер или Андрей Рубльов, които ще се срещнат на 1/8-финалите. Другите два четвъртфинала противопоставят Лоренцо Музети - Франсис Тиафо и Томи Пол - Карлос Алкарас.

Още: В София му отказаха, но в Женева го уважиха: Джокович получи "Луда по тебе" на корта (ВИДЕО)

Novak Djokovic won a milestone 100th career match at Roland Garros.



🇦🇺Australian Open: 99 wins

🇫🇷French Open: 100 wins

🇬🇧Wimbledon: 97 wins

🇺🇸US Open: 90 wins



He is the only player in tennis history to have 90+ wins at every Slam.



Nobody else has 75 wins at every Slam.



The… pic.twitter.com/JOwJjehzdd