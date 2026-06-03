Повече от тенис: Силните думи на Джокович пред една от най-големите православни светини

Първата ракета на сърбия Новак Джокович демонстрира за пореден път колко е ключова ролята на вярата в живота му, като се включи в масовото преклонение пред една от най-големите светини на православната църква. Носителят на 24 титли от Големия шлем посети храма "Свети Сава" в родния му Белград, за да докосне до Пояса на Пресвета Богородица, който бе донесен директно от манастира Вотопед на Свега гора.

Джокович посети Белград, за да се докосне до Пояса на Пресвета Богородица

Ноле не пропусна да сподели кадри в социалните мрежи от посещението си, които бяха придружени от молитва на кирилица.

"Света Богородице, моли се за нас, грешниците, сега и в часа на нашата смърт. Бог е с теб, дори когато никой не е с теб. Няма по-голяма сила от Божествената."

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Това не е изненада, тъй като за Джокович православната вяра винаги е присъствала неизменно до него. Той често подчертава, че вярва, че спортното му дълголетие се дължи именно на вярата. В момента Джокера се намира в залеза на своята изключителна кариера и това посещение може да бъде разчетено като момент да духовна равносметка.

Светинята, придружена от архимандрит Ефрем, привлече огромна вълна от вярващи в сръбската столица. Данните на Сръбската православна църква сочат, че до 2 юни близо 577 000 поклоници са се докоснали Пояса на Пресвета Богородица. Километрови струпвания от се образуваха в целия регион. Счита се, че поясът носи благодат и изцеление.

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