Последната крепост на Джокович: Макенроу посочи къде Ноле ще пренапише историята

Шампионският дух на Новак Джокович преминава през един от най-трудните си периоди. След сезон, изпълнен с неочаквани обрати и физически предизвикателства, сърбинът пристигна в Париж с надеждата за историческа 25-а титла, но вместо това се сблъска с новата вълна в тениса. Загубата му в третия кръг на Ролан Гарос беше сигнал, че йерархията на върха се разклаща по-сериозно от всякога.

Джон Макенроу с коментар от последните събития в тенис света

Въпреки разочарованието във френската столица, легендарният Джон Макенроу остава оптимист за наследството на Ноле. Преди старта на турнира на ветераните, американската икона анализира шансовете на Джокович за триумф на Уимбълдън - мястото, където опитът и специфичният стил на игра на трева все още дават предимство на "Джокера".

Според Макенроу, Уимбълдън е идеалната сцена за реванш на сърбина, особено при липсата на някои от основните му конкуренти.

"Е, знаете ли, мисля, че най-големият му шанс е Уимбълдън. Защото той знае толкова добре как да играе на трева. Така че - ако ще печели още един Голям шлем, бих заложил, че ще е там. Особено след като Карлос не играе."

Една от причините за ранното отпадане на Джокович в Париж се оказа младият бразилец Жоао Фонсека. 19-годишният талант демонстрира психика на ветеран, успявайки да обърне мача от два сета пасив. Макенроу не скри възхищението си от новата звезда:

"Харесвам Фонсека. За млад играч, той е много уважителен, но и гладен за успехи. Целият свят беше на раменете му. Хората по целия свят толкова много искат той да се справи добре. Слушайте, американската телевизия се надява той да стигне до финала - ето колко голяма звезда стана. И сега той го оправдава на корта. Въпреки всички очаквания и шум, той започва да схваща нещата и е страхотно да се види, защото е великолепен."

Докато тенис светът тъжи по отсъствието на Рафаел Надал и Карлос Алкарас, на хоризонта се появи ново име от Иберийския полуостров - Рафаел Ходар. Сравненията с младите години на Алкарас вече са факт, а Макенроу вижда в него вдъхновение за цялото следващо поколение.

"Депресиращо е това, което се случи с Карлос, Рафа не е тук - но имаме нов Рафа. Невероятно. Харесва ми. Това не само е голяма работа за тениса, но е голяма и за хората, които са учили малко в колеж, като мен, знаете, и това насърчава децата. Погледнете го, вижте какво се случва."

По пътя към евентуален триумф обаче Ходар трябва да премине през тежко изпитание - четвъртфинал срещу Александър Зверев.

"Зверев очевидно е фаворит за спечелването на турнира. Това е големият му шанс, но ще усеща напрежение... Ходар изглежда зрял за възрастта си, така че, мисля, всичко може да се случи."

Сензацията на седмицата безспорно е решението на Серина Уилямс да се завърне в професионалния тур на 44-годишна възраст. Новината разтърси тенис обществеността, а Макенроу, който сам игра до късна възраст, вярва в успеха на това начинание.

"О, човече, много съм изненадан. Но очевидно тя има някакви идеи - защото не вярвам да се завръща, без да планира да печели. Ще играе ли сингъл на Уимбълдън? О, боже мой, това би било невероятно. Би било много интересно. Знаете, тя е Серина Уилямс. Така че, обзалагам се, че се завръща с желанието да спечели турнира."

Завръщането през схемата на двойки изглежда логичен ход за адаптиране към темпото на игра:

"Мисля, че да, това сваля малко от напрежението. Не е играла мач от много дълго време. На мен двойките ми помагаха преди, а тя е спечелила много и в тази надпревара. Така че, ще видим какво ще се случи. Сега има две деца, много неща се случват в живота ѝ. Ще трябва да се посвети изцяло, за да го направи. Но изглежда, че това е, което иска."

Въпреки възрастта, физическото състояние на Уилямс не подлежи на съмнение за Джон:

"На 47, да. Физически все още бях готов за двойки, така че и тя определено все още може да играе двойки. Това изобщо не подлежи на съмнение. Може да спечели всичко. Сингълът е по-труден. Разбира се, ще трябва да изчакаме и да видим какво ще реши да направи. Може би чака US Open. Не съм съвсем сигурен какъв е планът. Не ми се е обаждала, за да ми каже плана!"

За Новак Джокович последните месеци бяха истинско изпитание за волята. Липсата на титла от началото на сезона и неочакваните поражения от играчи извън Топ 20 показаха, че дори "Джокера" е уязвим. Въпреки това, историята ни е учила никога да не отписваме Джокович точно когато е притиснат до стената. Уимбълдън не е просто следващият турнир - това е неговата крепост, където тревата ще покаже дали времето на Големите трима е приключило окончателно.