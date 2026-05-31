Стилияна Николова избухна с 3 медала на Европейското! Разочарование за ансамбъла на България

Стилияна Николова спечели титлата на финала на бухалки и сребърни медали на топка и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика в Двореца на културата и спорта във Варна. Така тя завършва финалите с три отличия - един златен и два сребърни. Разочарованието обаче бе за ансамбъла на България, който остана без медал. Иначе страната ни завърши надпреварата с общо осем медала - четири златни и четири сребърни.

Стили Николова защити европейската си титла на бухалки

Стилияна Николова представи много силно съчетанието си с бухалки и получи от съдиите 29.750 точки (13.4 трудност, 8.200 изпълнение, 8.200 артистичност, 0.050 наказание) и стана за втора поредна година европейска шампионка на този уред. Втора се класира Мария Борисова (Русия) с 29.200 точки, а трета е Даниела Муниц (Израел) с 29.200.

На лента Стилияна Николова взе сребро с 28.750 точки (13.1, 7.950, 7.700). Така тя завършва шампионата с пет отличия - злато отборно и на финала на бухалки, както и сребро в многобоя и на финалите на топка и на лента. Европейската вицешампионка в многобоя Стилияна Николова спечели и сребърен медал на финала на топка.

Николова изигра силно своята композиция и беше оценена с 29.550 точки (13.4 трудност, 8.050 изпълнение, 8.100 артистичност) и се нареди втора. Втората българка Ева Брезалиева също игра стабилно на лента и се класира шеста с 27.000 (11.5, 7.700, 7.800). Европейска шампионка на лента стана шампионката в многобоя Даря Варфоломеев (Германия) с 30.000 точки, а трета е Мария Борисова (Русия) с 28.400.

Ансамбълът допусна сериозни грешки и остана на осмо място

Ансамбълът на България остана без медал на Европейското първенство по художествена гимнастика, което завърши във Варна. София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова останаха последни, осми на финала на композицията с пет топки, след като направиха много сериозни грешки, включително два уреда извън терена.

Възпитаничките на Весела Димитрова бяха оценени с 18.850 точки (8.8 трудност, 4.450 изпълнение, 6.200 артистичност, 0.600 наказание). За тях това беше единственото изпълнение днес, тъй като не успяха да се класират за финала на три обръча и два чифта бухалки, а вчера в многобоя останаха на шеста позиция. Тимът на Испания, който защити титлата си в многобоя, днес триумфира и на двата финала.

България приключва шампионата на Европа с общо 8 медала

В обобщение, златни отличия от шампионата България спечели в отборната надпревара както при жените, така и при девойките, Стилияна Николова на финала на бухалки, Сияна Алекова на обръч при девойките, а сребърни - Стилияна Николова в многобоя, на финалите на топка и на лента, както на Деа Емилова на финала на бухалки при девойките.